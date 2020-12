Reto visual: Descubre la MISTERIOSA cara oculta en el hombre de la montaña ¡En 10 segundos!

Te traemos un nuevo reto para que mejores tu capacidad visual y perfecciones tu agilidad para detectar situaciones. Si eres de los que disfruta de resolver acertijos contenidos en las imágenes, te presentamos no nuevo que supone todo un reto para los expertos.

Es el reto de la misteriosa cara oculta en el hombre de la montaña, la cual tendrás que encontrar en solo 10 segundos, todo un ejercicio que te llevará a oxigenar tu cerebro y a demostrar qué tan capaz eres para resolver problemas con un límite de tiempo.

Ahora pondrás a prueba también la perspectiva que tienes de las imágenes, y desde qué ángulos cotidianamente observas los detalles. Aquí podrás ver en la imagen a un hombre que se encuentra escalando una montaña, mientras es observado por un águila. Observa con atención ¿podrás descubrir la cara oculta en menos de 10 segundos?

¡Alerta spoiler!

Observa con detenimiento la imagen. FOTO: Especial

Si has llegado a este punto y ya descubriste la cara oculta ¡Felicidades! Si no es así no te preocupes sigue intentando hasta que lo descubras. Por ahora te compartiremos la respuesta para aquellos que no descubrieron el rostro en la imagen.

Sabemos que 10 segundos puede representar muy poco tiempo para muchos, pero de eso se trata, de poner a trabajar tu cerebro mientras el tiempo corre. Algunos factores en contra que muchos encuentran en esta imagen son los colores, que pueden llegar a confundirte.

Si aún así no puedes resolver el reto te aconsejamos ver la imagen desde todas las perspectivas posibles. ¿Ahora sí? Te dejamos la respuesta y ojalá realmente haya significado un reto conseguido.