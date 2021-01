Historia viral: Un padre sufre el drama de perder el peluche favorito de su pequeña hija

A través de Twitter son muchas las historias que se han vuelto virales por ser conmovedoras o contar verdaderos dramas que viven los usuarios de la red. En este caso, fue un padre quien contó lo que sucedió en su hogar al perder al peluche favorito de su pequeña hija de nombre Noa.

Iván Repila, un residente de la ciudad e Bilbao, en España, contó a través de su cuenta de la red social la historia de "The Cebrit", un peluche de cebra que se ha convertido en indispensable para la vida de su hija, pues según cuenta el padre, este se ha convertido en el compañero de sueños de la nena.

En el hilo de Twitter que se ha vuelto viral, Repila comienza explicando que no saben bien de donde vino el muñeco, de hecho lo describe como un "muñequito sarnoso que no se puede lavar ni perder", pero esto último sí sucedió y movilizó a toda la familia, pues Noa no puede ir a la cama sin la cebra, y al no tenerla los llantos y gritos no se hacen esperar.

Mi hija tiene un muñequito sarnoso que no se puede lavar ni perder porque lo necesita para dormir.



De hecho, a veces tengo más miedo de perder ese muñeco que de perder a mi hija: a ella se la puede encontrar por el rastro de destrucción que deja.



A LA CEBRITA, NO.



uD83DuDC47uD83CuDFFC — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

El drama por "The Cebrit", el peluche perdido

"Hoy "The Cebrit" ha desaparecido. Nos hemos dado cuenta a mediodía, cuando la niña estaba medio durmiendo la siesta", dice Repila, quien agrega que en ese momento no le dieron gran importancia porque siempre aparece. Pero, comenzaron a buscar por toda la casa y el muñeco no aparecía.

Algo que hizo más preocupante el tema de la cebra pérdida, era que recientemente la abuela de la niña había hecho una donación de libros y cosas sin usar, lo que hizo pensar a la familia que por equivocación el peluche se había ido entre las cosas que se regalaron.

El padre de la pequeña Noa, cuenta que la búsqueda por toda la casa fue inútil y la hora que temían llegó, la niña tenía que ir a dormir y sus padres se dieron a la difícil tarea de explicar porque la cebra no estaba. "Con infinita calma y paciencia, mi mujer le ha explicado a Noa que la cebrita se había ido de vacaciones y que ahora lo tocaría dormir a ella sola", escribe Repila.

Afirma que su esposa terminó llorando al explicarle a su hija que no dormiría con su muñeco, pero la tensión comenzó cuando con gritos pidió a su cebra. "Mi mujer y yo sollozando discretamente, mirándonos de reojo, preguntándonos en qué contenedor, en qué bolsa de basura, dónde habíamos fallado".

Finalmente, como un milagro, "The Cebrit" reapareció, "en una casa literalmente arrasada por un huracán de buscadores de cebras", como lo describe el preocupado padre, luego de voltear la pijama con la que la niña estaba por ir a dormir, el muñeco fue encontrado atorado en la manga de la prenda.

La historia de la cebra y el preocupado padre se ha vuelto viral debido a que miles de progenitores se identificaron con el drama vivido por la familia de Noa. Un relato que terminó en felicidad y sobre todo tranquilidad, pues la pequeña pudo dormir normalmente con su muñeco favorito.