"Celine Dione" un hombre cambia su nombre por el de la cantante en medio de una borrachera

Seguramente tú o tus amigos han sido víctimas de los efectos del alcohol en alguna fiesta y le han llamado a alguna expareja, o han hecho algún ridículo y hasta pueden despertar en alguna playa de nuestro país, pero lo que hizo Thomas Dodd, un hombre inglés de 30 años de edad rebasa por mucho cualquier aventura que tengas en una borrachera pues se cambio el nombre.

Así como lo lees Thomas Dodd en medio de una borrachera pagó miles de pesos para poder cambiar su nombre por el de su artista favorita a quien admira mucho y es nada más y nada menos que Celine Dione.

El hombre que ahora se llama Celine Dione, pagó alrededor de 89 libras esterlinas, es decir aproximadamente 2 mil 400 pesos mexicanos, para poder llamarse como su artista favorita.

¿Por qué Celine Dione?

De acuerdo con el propio hombre durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus que azota al mundo entero, se la pasó escuchando y viendo videos de esta artista por lo que la hizo admirar y amar su música.

De acuerdo con The New York Post, el hombre no recordaba lo que había hecho aquella noche de borrachera, pues lo único que tenía en su memoria fue que había visto un concierto de Celine.

Sin embargo, fue hasta que recibió el documento el cual tenía que firmar para hacer oficial su cambio de nombre, mismo en el que plasmó su firma inmediatamente.

“Inicialmente, tuve que sentarme porque no podía creerlo, entonces revisé mi banco y lo confirmó todo.Una vez que me di cuenta, ¡lo firmé de inmediato porque la amo!” dijo el hombre llamado Celine Dione