¿50 Sombras de Grey? Éste es el nuevo y ATREVIDO reto viral en Tik Tok: VIDEO

Dicen que el sexo está en la cabeza y es cierto ya que el deseo son el resultado de la activación de complicados mecanismos y asociaciones en diversas partes del cerebro, es por ello que las fantasías y el deseo, provienen de lo visual y la imaginación, tan esa así que el libro de "50 Sombres de Grey" tuvo tanto éxito.

En la novela relatan la trama sobre los peculiares gustos sexuales de Grey en los que, lejos del sexo tradicional, combina técnicas del BDSM, éstas prácticas sexuales que crean una variedad conjugando la dominación y el sado masoquismo según las preferencias.

En el nuevo reto viral con la canción de fondo "Your head in my should" , una canción romántica de la época del Rock&Roll, se convierte en segundos en un beat sexy en dónde la imaginación es la que determina el deleite visual.

En el video se muestra a una persona de lo más normal, con la melodía pero de repente, todo cambia a una luz neón de color rojo en el que las sombras de los sexys participantes dejan todo y nada a la imaginación.

La estimulación sexual por medio de la imaginación puede aumentar el placer tanto de hombres como de mujeres, ya que el cerebro segrega ciertas sustancias que hacen que el cuerpo esté "preparado" para una momento de placer.

Tu cabeza en mi... Khá? pic.twitter.com/O7PgZABPj4 — Lo + viral (@VideosVirales69) January 30, 2021

