Creatividad en la adversidad

La boricua Dolmarie Méndez estuvo al borde de fallecer por septicemia, a causa de recibir distintos tratamientos de diferentes doctores en diversos hospitales; el trago amargo motivó su creatividad y así desarrolló Abartys Healt un servicio único en el mundo que permitir la portabilidad de información clínica de cada persona, para garantizarle un tratamiento homogéneo y con datos precisos en la evolución de su salud.

“Mi problema comenzó con algo muy simple: consumí un marisco que me hizo daño y aunque fue algo muy elemental, se me hacían diagnósticos sin dar con el correcto; de repente me desmayaba y me llevaban al hospital más cercano, sin tener los antecedentes de lo que ya me había pasado; entre 2014 y 2015 entré y salí de hospitales y sé que me trataban de la mejor forma, pero en ninguna ocasión contaban con mi información clínica y con cada tratamiento la situación empeoraba, lo que se complicó hasta padecer septicemia, entonces me prometí que si salía de esto, haría algo para que no le pasara a más personas”, expresó Méndez, en entrevista para ‘El Heraldo de México’, quien desarrolló desde cero esta plataforma al lado de su socia Lauren Cansino.

“Sabíamos lo que queríamos hacer, pero el camino no estaba creado, fueron tropiezos con aseguradoras, médicos y hospitales; el sistema tenía muchos retos para llegar a un punto en el que fuera viable su ejecución, hasta que creamos la tecnología para ofrecer este servicio en el que desde resultados de laboratorio, recetas, diagnósticos o tratamientos, todo se concentre y cada médico conozca el proceso de su paciente; en especial por ejemplo: un paciente oncológico o con diabetes que necesita el apoyo de varios especialistas, tiene la información a la mano en todo momento”, explicó la emprendedora.

Fotos Cortesía

Este servicio inició su desarrollo en Puerto Rico, que al ser un estado libre asociado a Estados Unidos, está apegado a las leyes y normativas de protección de datos y de salubridad de la Unión Americana, pero a su vez, cuenta con una plataforma tan amigable que se puede ejecutar en países tanto de alto como de bajo desarrollo tecnológico.

“Los pacientes necesitamos que la información fluya de una manera armoniosa y allí está la necesidad de la tecnología para tener la portabilidad de la información clínica que nosotros proporcionamos de manera virtual y en tiempo real; pero también se necesitan componentes de seguridad a muchos niveles para que el paciente esté tranquilo y con la garantía de que información tan importante está protegida”, agregó Dolmarie.

ÚTIL. Creado a iniciativa de Domlarie y Lauren, Abartys Health permite acceso en tiempo real al historial médico de los últimos diez años. Fotos Cortesía

LA FRASE

“El paciente ya paga suficiente en sus servicios médicos, este servicio lo pagan las aseguradoras, los hospitales o los servicios de salud a un costo muy razonable; la portabilidad de datos clínicos es una obligación”, Dolmarie Méndez

VAN A MÉXICO, COSTA RICA Y PANAMÁ

Ahora con un servicio comprobado, Dolmarie busca la expansión a otras fronteras, pero ello depende del marco legal y la estructura de cada sistema de salud; en el caso de México, el mapa abarca, además de médicos, hospitales o aseguradoras, a las propias farmacéuticas.

1.3 millones de pacientes beneficiados

6 millones de récords médicos acumulan

POR: KATYA LÓPEZ CEDILLO