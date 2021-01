¿Buscas pareja? Estos son los Signos Zodiacales que más huyen del AMOR

Si hay algo que a muchos nos gusta sentir es estar enamorados. A todos nos gusta en mayor o menor medida. Sin embargo, hay signos que tienen otras prioridades o dan mayor importancia a otras cosas en algún determinado momento de la vida.

No es que no quieran pareja, lo que pasa es que si no ven lo que buscan, tratan de ponerse freno (incluso si lo han encontrado) para que eso no interfiera en otros proyectos o porque puede que no se sientan cómodos expresando lo que verdaderamente sienten. De mayor a menor, estos son los signos que más huyen del amor:

Acuario

Los acuarianos son famosos por huir de cualquier tipo de relación. Es un signo al que le cuesta mucho expresar sus emociones y por eso, Acuario suele huir del amor antes que enfrentarse a él. Acuario es una persona con un espíritu muy libre, que le encanta ir a su bola, hacer lo que le apetezca y por lo tanto, el compromiso no está en su lista de prioridades.

Géminis

Géminis puede enamorarse y amar el amor más que nadie… Pero antes de eso, Géminis tiene que encontrar a una persona con la que no se aburra nunca e igual de versátil, divertida y aventurera. Sin duda, escapa del amor, en el momento en que descubre que en esa relación ya no puede haber ningún tipo de aventura. Lo que sí es cierto, es que Géminis necesita drama constante para mantener su atención en una relación.

Virgo

Virgo no huye del amor por falta de compromiso, sino por miedo a ser lastimado. Aunque se vea como un signo muy fuerte, en el fondo es mucho más vulnerable de lo que parece. Si hay algo que oculta Virgo, es su sensibilidad para que otros piensen que es muy fuerte.

Virgo es una persona muy crítica y muy difícil de impresionar, pero todos estos comportamientos los usa para ocultar sus inseguridades.

Capricornio

Igualito a Virgo, Capricornio es un signo que deja el amor al final de su lista de prioridades. No huye del amor, simplemente tiene un millón de cosas que hacer y un millón de planes y por eso es muy difícil obtener su atención. Además, está muy seguro/a de que no necesita amor para ser feliz y que su independencia es lo mejor que tiene en su vida

Aries

Es una persona tan apasionada y tan intensa que incluso puede llegar a asustar a las personas más tímidas que haya a su alrededor. Aries es el típico que quiere lo que no puede tener. Le encantan los imposibles y todo aquello que sea difícil. Es un signo de fuego que ama el desafío y todo eso se debe a esa fuerza que nace en su interior.

Sagitario

Sagitario es una persona que le gusta mucho comunicarse con los demás y expresar todo lo que siente.No huye del amor, huye del compromiso. Aunque no lo parezca, le encanta amar y sentirse amado. Y si se enamora, es capaz de prometer un mundo nuevo lleno de aventura y diversión. No pretende ahuyentar el amor, pero su sed de aventura no puede evitar que se calme y que se centre en una sola relación.

Leo

No huye del amor, huye de la persona que no le da eso que está pidiendo. A Leo le encanta ser el centro de atención de cualquier lugar al que vaya. Le encanta el desafío y cualquier cosa que le suponga un reto. Puede ser un poco arrogante. Su orgullo no es algo que vaya a hacer las cosas fáciles…

Tauro

Aunque Tauro es uno de los signos con más paciencia, habrá momentos en que esa paciencia se convierta en impaciencia. Y en realidad Tauro no es alguien que huye del amor, huye de enamorarse de las personas equivocadas. Tauro podría huir del amor si es que se mantuvo al lado de la persona equivocada por mucho tiempo.

Piscis

Piscis tiene las expectativas tan altas en el amor que muchas veces le defraudan por eso. Es uno de los signos más románticos del Zodiaco. Parece que el mundo con unas gafas de color de rosa. Incluso cree que el amor debería de ser como en las películas. Es como un niño que espera ser feliz siempre. El problema es que la realidad no siempre es como en las películas.

Libra

Odia que le agobien, que le digan lo que tienen que hacer o que le metan prisa. Es una persona que necesita rodearse de gente para poder ser feliz. Le encanta el amor más de lo que cree y no tiene miedo a enamorarse. Es un signo de aire, por lo cual siente un poco de miedo al compromiso, pero una vez que alguien le da confianza, es muy fácil que se adapte.

Escorpio

Para Escorpio una relación es algo bastante difícil que le puede llevar incluso años en construir la confianza con alguien. Siempre pone un escudo en su corazón y no dejará entrar a nadie hasta que no sepa si vale la pena o no. Escorpio puede ser uno de los signos más sensuales, pero no entrega su corazón a cualquiera.

Cáncer

Cáncer nunca en su vida huirá del amor, todo lo contrario, hará lo que haga falta para encontrarse con él. Es una persona muy emocional, pero hay veces que oculta cosas para no hacer daño a los demás y por no hacerse daño a si mismo. Cuando algo o alguien le hace daño, prefiere callarse antes de hablar las cosas. Pero eso no quiere decir que se convierta en víctima. Por el contrario, hará todo lo que esté en sus manos para solucionar las cosas.