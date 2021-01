VIDEO VIRAL: Crean singular corrido sobre el Covid-19 “sino se quieren morir pues no salgan de sus casas”

El ingenio y creatividad del pueblo mexicano suele estar siempre presente en un sin número de expresiones culturales; gracias a nuestra forma de ser así como a las vivencias que hemos tenido, los mexicanos hemos desarrollado una gran capacidad de resiliencia que nos permite, aún en la tragedia, reír y disfrutar, pues nacimos en la tierra donde “la vida no vale nada” y “cantamos en vez de llorar”.

Esta peculiar forma de ser, quedó muy bien reflejada en un reciente video viral, el cual muestra a un grupo de hombres “norteños” conviviendo en pleno campo de algún estado del norte de México, pero más allá de su reunión en tiempos donde es recomendable no hacerlo, lo que ha llamado poderosamente la atención, es el singular corrido que uno de ellos interpreta.

Dichos versos han tenido un impacto poderoso entre los usuarios, pues más de uno considera que este señor está diciendo la pura verdad, sin embargo esto ha generado controversia.

Si bien la voz y versos de este hombre han generado un sin fin de comentarios favorables alabando tanto el ingenio como la voz del intérprete, muchos de las estrofas dan a entender que en realidad el Covid-19 es un invento.

“Los gobiernos no han querido que le hallen la solución, no quieren dar el 70, y a los gringos la pensión, por eso para los viejitos, dicen que no hay curación”.