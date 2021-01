"Chicharito" Hernández habla del amor; ¿hay mensaje para Sarah Kohan?

Los rumores de una separación entre Javier "Chicharito" Hernández y su pareja Sarah Kohan son cada día más fuertes. Aunque ninguno a confirmado de manera oficial el rompimiento, se sabe por sus fotografías que actualmente no están juntos, pues la modelo viajó a Australia sólo con sus hijos.

Aunque la modelo no ha querido dar declaraciones con respecto a como se encuentra actualmente su situación sentimental, parece que ambos han dejado ver algunos mensajes que podrían dar pistas de que efectivamente algo se rompió en la relación.

Recientemente Kohan subió a su cuenta de Instagram una historia con un texto en el que dice que nadie es fácil de tratar, así que cuando encuentres a alguien que esté dispuesto a mantenerse comprometido realmente no lo arruines por el orgullo y el ego.

"Chicharito" Hernández habla del amor

Este sábado el futbolista hizo una dinámica con sus fans, a través de su cuenta de Instagram respondió a una gran cantidad de preguntas sobre su vida, las cosas que le gustan, su comida favorita; entre otras. Pero, la que más llamó la atención fue su respuesta a qué es el amor.

Tal pareciera que con la respuesta dejó una pequeña indirecta, quizás a Kohan, pues dijo: "Creo que es algo que no se puede describir, es como el presente, pero algo que se acerca mucho para mí es procurar la libertad del otro aunque esta no me incluya, en todos los sentidos".

Estas palabras serian una prueba de lo que Hernández piensa del amor, pero también de que las cosas en su corazón no van bien. Además aclaró que estar con Diego Dreyfrus le ha ayudado mucho, más de lo que la gente supone.