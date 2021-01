Netflix: Documental sobre la SINIESTRA desaparición de Elisa Lam en Los Ángeles se estrenará en febrero

Uno de los misterios más virales durante 2013, fue el de la desaparición de la estudiante canadiense, Elisa Lam en Los Ángeles.

El Hotel Cecil fue dónde encontraron su cuero en un tanque de agua a dos semanas después de su desaparición, sin embargo las investigaciones se tornaron un tanto complicadas debido a lo extraño de ciertos suceso en torno a éste caso.

Es por ello que bajo la dirección de Joe Berlinger, se estrenará en Netflix el documental "Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel", que durante cuatro episodios abordará cómo fueron los últimos momentos con vida de la joven.

Lo raro del crimen fue que horas antes de su terrible muerte, se encontró un video obtenido de las cámaras de seguridad del hotel, en el que muestra a la joven teniendo un comportamiento bastante extraño.

Hasta el día de hoy, éste lamentable crimen no ha podido resolverse, sin embargo la plataforma de streaming más famosa, está dispuesta a revivirlo éste próximo 10 de Febrero.