Cobra Kai: Ellos son los actores contemplados para el DOCUMENTAL de Pat Morita

Cobra Kai vino a recordarnos nuestro pasado y ex crush con Daniel San. Y es sin duda una de las series más exitosas del momento y la favorita para los fanáticos de las películas de Karate, como la saga ochentera Karate Kid donde nos conquistaron las enseñanzas del señor Miyagi (Pat Morita) y todo el proceso de aprendizaje de Daniel Larusso.

Aunque la película estrenada en 1984, tiene más de 30 años, las cintas han perdurado en la memoria de los fans. Tanto, que por eso Cobra Kai tiene el éxito colosal del que ahora goza, pues algunos personajes de las primeras películas, aparecieron en la serie de TV.

Sin embargo, uno de los personajes principales de Karate Kid, es sin duda el encarnado Pat Morita, quien falleció en el año 2005. Y para honrar la gran trayectoria del actor estadounidense, dieron a conocer el lanzamiento de un documental a través de las plataformas de streaming, el 5 de febrero de este año.

Su vida

Habrá algunos actores de la serie Cobra Kai en dicho documental y el proyecto será estrenado el próximo mes del año. Lleva por nombre More than Miyagi: The Pat Morita story y abordará la biografía del actor, con testimonios de los actores: Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove, Sean Kanan, James Hong y otros más.

El proyecto dirigido por Kevin Derek contará la historia del actor Pat Morita, así como su larga trayectoria en el mundo del cine. Igualmente mostrarán cómo fue su vida con las adicciones y problemas de salud que afectaron su vida, pues murió a los 73 años de edad.

Con esta noticia a cuestas, los fans ya han empezado a reaccionar en las redes sociales y esperan ansiosos, poder disfrutar pronto de este proyecto.