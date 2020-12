RETO VISUAL: ¿Puedes encontrar al caballo en la imagen? Solo tienes 30 segundos

¿Te gusta desafiar a tus amigos con retos virales? Pues tu momento ha llegado con este nuevo acertijo, el cual plantea un reto aparentemente fácil, pero una vez que te aventures a resolverlo verás que no lo es tanto.

Este reto viral consiste en encontrar la figura de un caballo en la ilustración que a continuación te presentamos, en la que se aprecia a una mujer al lado de un dromedario y a pesar de que aparentemente no hay nada a simple vista, debes poner especial atención a los detalles; tienes 30 segundos para encontrar la imagen oculta.

¿Todo listo? Descansa tu vista y afina los sentidos y no lo olvides pon especial atención a los detalles para poder resolver este reto de la mejor forma.

Parece ser sencillo pero la complejidad del reto es moderada, en gran medida por que los colores brillantes te distraen, así que presta atención y no te dejes engañar.

Solución

Si de plano no has podido dar con la imagen oculta por más que te has esforzado, no te preocupes continúa leyendo y te daremos la solución.

Pero antes de decirte en donde se oculta el caballo regresa a ver la imagen, pues este reto no sería un reto si no te esfuerzas un poco para dar con la respuesta.

Esta bien si se te ha dificultado ver la figura oculta, no te preocupes, aquí te decimos donde está, aunque deberías fijarte muy bien en lo que sostiene la mujer en la mano.