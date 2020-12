Disney Plus anunciará nuevas producciones de Pixar, 'Star Wars' y Marvel esta SEMANA

Pese a que el 2020 está a punto de concluir, hay buenas noticias en el mundo cinematográfico y en la televisión, en especial en la plataforma de streming de Disney Plus, con los estrenos que podremos ver a partir del 2021.

De acuerdo con información del portal de Deadline, la plataforma de la "Casa del Ratón" podría anunciar este mismo jueves, sus nuevas producciones para "Star Wars", Pixar y el UCM.

Seré el próximo jueves 10 de diciembre durante un evento con inversionistas que la compañía del "Ratón" revelará sus nuevas producciones de Marvel Studios, Pixar y Star Wars.

Los proyectos en camino estarían enfocados en atender tanto a la audiencia del cine como de la televisión. Con este último se refieren, evidentemente, a Disney Plus, servicio que está siendo un éxito absoluto desde que vio la luz en noviembre de 2019. Según las últimas cifras compartidas por la empresa, dicha plataforma ya cuenta con más de 73 millones de usuarios.

Adicionalmente, Disney confirmaría algunos reportes que han surgido recientemente. Por ejemplo, harían oficial que Tom Hanks interpretará a Geppetto en Pinocchio, mientras que Emma Stone será la protagonista de Cruella.

Sin embargo, es que ambas películas se saltarían el estreno en cines para aterrizar directamente en Disney Plus. De confirmarse, el servicio sumaría dos contenidos originales sumamente esperados, lo cual podría impulsar todavía más el número de suscriptores.

En lo que se refiere a Pixar, Marvel y Star Wars, por el momento no hay pistas que nos anticipen sus anuncios. En el caso específico del universo creado por George Lucas, actualmente todas las miradas están centradas en The Mandalorian, así que no debe sorprendernos si anuncian otra serie con el potencial de romper internet. Por ahora sabemos que el Capitán Cassian Andor y Obi-Wan Kenobi tendrán sus propias series en el servicio.

¿Y Marvel Studios? WandaVision iniciará el camino de la productora en Disney Plus el 15 de enero de 2021, aunque en camino vienen otras series como The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, Loki, She-Hulk y Moon Knight. El panorama del Universo Cinematográfico de Marvel no es tan distinto, pues también sufrió un retraso debido a la pandemia. Si la situación sanitaria lo permite, Viuda Negra se estrenará el 7 de mayo de 2021. Pronto sabremos cuál será el siguiente paso de Marvel y Star Wars.