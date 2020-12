"Basada en hechos históricos"; Netflix ve innecesario aclarar que The Crown es un drama de ficción

La polémica que ha desatado la cuarta temporada de The Crown, mantiene muy molesta a la realeza, ya que en días pasados el Secretario de Cultura de Reino Unido, Oliver Dowden, solicitó que la plataforma que señalara que todo el contenido de la trama es ficción.

"Es una obra de ficción muy bien producida, así que al igual que con otras producciones de televisión, Netflix debería ser muy claro al principio es sólo eso. Sin esto, temo que una generación de espectadores que no vivieron estos acontecimientos puedan confundir la ficción con los hechos". Aseveró Dowden.

Postura

La historia que retrata la vida matrimonial entre Lady Di y el príncipe Carlos, también el contexto de la realeza durante los años 90, ha causado tal revuelo que el mismo Príncipe de Gales bloqueó los comentarios en su cuenta de Twitter.

La plataforma digital no busca complacer a dichas peticiones para indicar que "The Crown" es un drama de ficción.

​​“Siempre hemos presentado a The Crown como un drama y ​​tenemos plena confianza en que nuestra audiencia entiende que es una obra de ficción que se basa en eventos históricos. Como resultado, no tenemos planes y no vemos la necesidad de agregar una exención de responsabilidad" compartió a plataforma en un comunicado al diario digital Deadline.

Fuentes "vivas"

Paul Burrell, quien tiene 62 años, fue el mayordomo de la princesa de Gales, persona con la que tenía una buena relación, confirmó que Carlos de Gales sí fue cruel con su esposa.

“Josh O’Connor interpreta al príncipe Carlos como una persona fría y bastante indiferente. Me temo que eso es lo que vi a puerta cerrada”, finalizó.