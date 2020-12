¿Por qué BABY YODA y The Mandalorian están en todos lados está NAVIDAD?

Con la llegada de la plataforma de streaming de Disney Plus a México, el pasado 17 de noviembre una de las series originales que ha conseguido robar los corazones de los fanáticos sin duda es The Mandalorian de Jon Favreau, creador de las películas de Iron Man 1 y 2.

Desde el primer instante The Mandalorian ha generado una gran sensación en redes sociales, en especial por uno de sus personajes, se trata de Baby Yoda que se robó el corazón de los fanáticos desde su primera aparición.

Pues este personaje fue rápidamente adoptado por los fans, quienes le pusieron este apodo por su parecido gran físico a Yoda de Star Wars, que todos conocemos como Baby Yoda aunque de acuerdo con los creadores este no es su verdadero nombre.

Su verdadero nombre es Grogu y no se trata de un clon de Yoda, sino simplemente un joven que estaba entrenando en el Templo Jedi en Coruscant, aún así no cambió nada pues es uno de los personajes más populares y que al menos para estas fiestas navideñas sin duda encabezan la lista de deseos de los niños y no tan niños.

Para empezar desde que se dio a conocer que existe el muñeco de acción, en las tiendas se empezaron a agotar, pese al precio de este icónico muñeco que ronda entre los 900 y 1800 pesos, dependiendo de sus características y que se han hecho populares en la plataforma de Tiktok haciendo que todos los internautas deseen uno.