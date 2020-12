George Clooney: Cómo ha cambiado el actor a lo largo de su carrera en FOTOS

El reciente estreno de la cinta "Cielo de Medianoche" protagonizada por nada menos que George Clooney, misma que rápido se ha colocado en los primeros lugares en las tendencias de Netflix, ha generado un furor por la apariencia del actor de 59 años, quien luce una caracterización que incluye un pelo casi blanco en su totalidad, así como una abundante barba que lo hacen parecer un anciano.

En México, la cinta que también está dirigida por Clooney, se coloca en el primer lugar, es decir, entre lo más visto. De acuerdo con la sinopsis, es la historia que ocurre luego de una catástrofe mundial, en la que un científico que se halla en el Ártico intenta contactar a una tribulación de astronautas, para advertirles que a la Tierra ya no se puede volver.

George Clooney en Cielo de Medianoche. Foto: AP

George Clooney

Pero la historia en el mundo de la actuación del actor se remonta a mucho más atrás, pues el estadounidense ha sido merecedor a múltiples premios entre los que se incluyen dos Oscars, cuatro Globos de Oro y un premio BAFTA.

Uno de sus grandes personajes fue el que realizó en la legendaria serie de televisión E.R. Urgencias, en la cual interpretó al doctor Doug Ross de 1994 y 1999, tuvo apariciones especiales en los años 2000 y 2009, es de mencionar que la serie estuvo al aire desde 1994 hasta 2009.

George Clooney en E.R Urgencias



Ha participado en cintas como Batman y Robin (1997), Out of Sight (1998), Tres Reyes (1999), Ocean's Eleven, La gran estafa, (2001), además, como director hizo su debut con la cinta Confesiones de una mente peligrosa de 2002.

George Clooney en La gran estafa

Ganó el premio Oscar por la cinta Syriana de 2005, con ella también obtuvo el Globo de Oro, como mejor actor de reparto.

Noticias Relacionadas La verdadera razón por la que Friends sale de Netflix, pero llega a ésta otra plataforma

George Clooney en Syriana

Luego siguieron cintas como Michael Clayton (2007), Up in the Air (2009) y Los descendientes (2011), hsta que en 2012, fue productor de Argo al lado de Ben Affleck y Grant Heslov, con lo que llegó su segundo Oscar.

George Clooney en los Premios Oscar 2012

Vinieron más películas Gravity (dirigida por Alfonso Cuarón) y The Monuments Men de 2013, Tomorrowland y A very Murray chrismas de 2015, Hail, Caesar! y Money Monster, Suburbicon de 2017 y Catch-22 en 2019.