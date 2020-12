TAROT: Conoce cómo estará tu día con la CARTA de este DOMINGO 27 de diciembre

La carta de este domingo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta el día

Este sábado 27 de diciembre la carta que salió para hoy es “El Carruaje” un arcano mayor y lo rige el número 7.

Esta carta habla de la determinación que tienes para llegar triunfante y victorioso a tus objetivos, tienes control de tu destino y autocontrol al respecto.

Amor

Hubieron algunos problemas pero lograron salir adelante y pusieron toda su fuerza y determinación para superar esos obstáculos, están fijando un punto claro en su relación y avanzan como equipo a él.

Trabajo

Pese a las adversidades te has mantenido con excelente control y estás comenzando viajes nuevos dentro de tu ambiente laboral. Mantén tu equilibrio y verás que poco a poco lograrás más victorias.

Salud

Tu salud es importante y lo has entendido, puede que cambies tu rutina para poder mantenerte más saludable, hay cosas a las que no quieres renunciar pero tienes claro que debes hacerlo para mejorar y aunque entiendes que los dejas atrás no quitas la mirada del frente. Equilibrate y disfruta tu nuevo viaje a una buena salud.