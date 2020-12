Esta es la nueva serie que busca quitarle la CORONA a Grey's Anatomy: VIDEO

Shonda Rhimes tiene una extensa carrera en la que despegó por ser la creadora de un éxito mundial como Grey's Anatomy. Su camino tendrá un nuevo desafío porque desembarcará por primera vez en Netflix para estrenar Bridgerton.

Esta nueva producción tiene un estilo particular que iguala a lo que ocurre en el popular drama médico, que contará la historia de los hermanos Bridgerton, quienes están en la búsqueda del amor y la felicidad en la alta sociedad londinense.

Esta nueva serie está inspirada en las novelas superventas de Julia Quinn", es la sinópsis oficial que ofrece el servicio del streaming sobre el show basado en los libros que fueron muy populares en Reino Unido y que busca quitarle su lugar a Grey's Anatomy en el gusto del público.

El estreno contará con ocho episodios que estarán disponibles el 25 de diciembre y serán protagonizados por Adjoa Andoh, Lorraine Ashbourne, Jonathan Bailey, Ruby Barker, Sabrina Bartlett y Joanna Bobin, entre otros.

La trama tendrá ambientación en la Regencia Inglesa, período de 1811 y 1820: una época caracterizada por diferentes modas tanto políticas como culturales. La productora encargada será Shondaland, la creación de Rhimes en 2005. Al igual que otros nombres ilustres como Ryan Murphy y Kenya Barris,

Netflix apostó fuerte por la showrunner de Grey's Anatomy y le dio su primera serie. La compañía ya hizo producciones como Station 19, For the People, Private Practice, Scandal y The Catch.

Shonda llevará su estilo al gigante del streaming y habrá fundamentos reconocibles en Bridgerton, su estética escapista es uno de ellos, además de su capacidad para atrapar a los aficionados. También tendrá escenas románticas y hasta elevará el tono tanto que fue comparada con Gossip Girl.

Aquí las imágenes: