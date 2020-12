Así es como se ven los actores de GLADIADOR a más a dos décadas de la cinta: FOTOS

Gladiador ha sido una de las cintas con mayor éxito en el cine, sin duda cada uno de los personajes que participaron en ella catapultaron su carrera. Dicha producción se estrenó en mayo del año 2000, por lo que a estas fechas han pasado más de dos décadas desde su estreno.

Russell Crowe fue el encargado de darle vida al papel principal, es decir, él interpretó a Máximo Décimo Meridio, con el cuál se ganó el respeto a nivel internacional y el corazón de muchos fanáticos. El actor ha participado en otras producciones como Dos tipos peligrosos, La momia y Corazón borrado.

2000

Película Gladiador

2020

Joaquín Phoenix fue el encargado de interpretar al personaje más odiado de la cinta: Comodo, esta película encumbró al actor hasta llevarlo a su más alabada actuación como el Jocker, por la cuál ganó un premio Oscar.

2000

Joaquín Phoenix en Gladiador

2020

Joaquín Phoenix

Connie Nielsen fue la actriz encargada de dar vida en la gran pantalla a Lucilla, luego de su participación en Gladiador, ella ha trabajado en cintas como Misión a Marte, Retratos de una obsesión y The Hunted, además, en 2021 se estrena su más reciente colaboración con la película Nobody.

2000

Connie Nielsen en Gladiador

2020

Connie Nielsen

Djimon Hounsou se convirtió en ese año 2000 en Juba el entrañable y leal amigo de Máximo, él ha sido muy popular gracias a sus participaciones en las cintas de superhéroes DC Comics, donde interpretó al Rey Pescador en Aquaman y el mago Shazam en ¡Shazam!

2000

Djimon Hounsou en Gladiador

2020

Djimon Hounsou

Spencer Treat Clark en ese tiempo era un niño y se encargó de interpretar a Lucio Vero, el hijo de Lucilla, él posteriormente fue parte de producciones como Río místico, La venganza de la casa del lago, Much Ado About Nothing y Glass.

Noticias Relacionadas Rompan Todo en Netflix: Las ausencias mexicanas que no se perdonan

2000

Spencer Treat Clark en Gladiador

2020

Spencer Treat Clark

Giorgio Cantarini es el nombre del actor italiano que siendo un niño participó en la cinta y le dio vida al hijo de Máximo. A lo largo de su carrera ha tenido participación en cintas como Pasión de guerra y en series como la italiana Distretto di polizia, así como en la popular película La Vida es Bella.

2000

Giorgio Cantarini en Galdiador

2020