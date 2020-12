Grey's Anatomy: ATENCIÓN Showrunner revela a los personajes que SÍ van a regresar a la serie

Durante esta temporada 17 de Grey's Anatomy se han vivido momentos que los fanáticos llevan esperando por años, como el regreso de "McDreamy", es decir, de Derek Shepherd y del "007", es decir, de George O'Malley, ambos personajes fallecidos a lo largo de la historia creada por Shonda Rhimes.

Los fanáticos alrededor el mundo esperan ansiosos que cuando regresen los capítulos en la primavera de 2021, este tipo personajes queridos, pero que ya no se ven más en las aventuras del Grey Sloan Memorial Hospital, como es el caso de las doctoras Izzie Stevens, Cristina Yang y Callie Torres, es destacar que ella no murieron en la historia, por lo que las especulaciones apuntan a que no regresarían en el sueño de Meredith (Ellen Pompeo).

Krista Vernoff habla sobre los rumores

Todo tomó más fuerza luego de que el sitio especializado IMDb publicara que estos personajes regresarían a la serie, por lo que la showrunner tuvo que salir a fijar su posición al respecto y a calmar a los fanáticos.

Vernoff mencionó que en efecto el personaje que tendrá más participación va a ser Derek, sin embargo, esta triada de doctoras no volverá, pues ella no ve la manera en la que pudieran hacerlo.

"Todos tenemos muchas esperanzas para sorprenderlos, pero todavía no hay nada nuevo que informar, solo que verán a 'McDreamy' de nuevo en la segunda mitad de la temporada", dijo la showrunner

Pero, lo último que se pierden son las esperanzas, pues al aclarar lo que IMDb publicó, Vernoff mencionó que a ella le "encataría", el retorno de dichas mujeres.

Regreso Grey's Anatomy. Foto: IG

Grey's Anatomy en México

Es importante mencionar que aunque en Estados Unidos a través de ABC, la serie tuvo un receso hasta la primavera de 2021, en México se va a estrenar la temporada 17 en la señal de Sony el próximos 9 de febrero.