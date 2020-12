¿Por qué Lizzie Mcguire no tendrá reboot para Disney Plus?; esto contó Hillary Duff

Hace un par de horas, la misma Hilary Duff fue quien reveló la noticia, de que no habría reboot para la famosa serie de televisión de los 2000, Lizzie Mcguire, el cual había sido anunciado que llegaría en forma de una nueva temporada para Disney Plus. Sin embargo, esto no se concretó por diversas razones.

Por medio de su cuenta de Instagram, Hillary Duff comunicó que quiere que cualquier reboot sea auténtico y honesto, algo que a pesar de todo el esfuerzo por traerla de vuelta a la vida no estaba cumpliendo con dichos requisitos. Razón por la que han decidido dar marcha atrás.

"El esfuerzo y pláticas tratando de que el reboot funcionara han estado en todos lados, pero tristemente, a pesar de todo eso, no va a suceder. Quiero que cualquier reboot de Lizzie sea honesto y auténtico con respecto a lo que Lizzie sería hoy. Es lo que el personaje se merece", expresó por medio de un comunicado que compartió en su red social.

Lizzie Mcguire no tuvo mucha suerte

Duff manifestó tristeza, por la decisión tomada, ya que sus fans no serán testigos de la mujer en la que Lizzie pudo haberse convertido.

"Podemos tomarnos un momento para llorar a la mujer increíble que hubiera sido y las aventuras que hubiéramos tenido con ella. Estoy muy triste, prometo que todos hicieron lo que pudieron, pero los astros simplemente no se alinearon", siguió.

Cabe destacar, que en enero, la creadora y guionista del reboot fue despedida,porque su visión era muy diferente a la que tenía Disney, decisión que pudo haber influido en el desenlace de esta situación. Sin embargo, Hillary pide resignación a sus fans, pues considera que este año está hecho de decepciones que hay que aprender a sortear.

Sorpresivamente, sus más de 16 millones de seguidores, parecieron comprender la situación y se dedicaron a mandarle mensajes de apoyo a la cantante y actriz.