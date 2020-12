Filtran video íntimo de Gabriel Soto y MEMES inundan las redes por su ¡Impresionanti!

Las redes sociales no perdonan nada y cualquier descuido se puede convertir en tendencia, sobre todo cuando se trata de un tema polémico, tal le pasó al futbolista Luis Roberto Alves "Zague" de quien se filtró un video íntimo que le dio vuelta al mundo de las redes sociales.

Pero él no ha sido el único en esta ocasión le tocó al actor Gabriel Soto, pues en redes circula un supuesto video del actor de contenido sexual, que de inmediato se volvió viral y ocasionó que su nombre se convirtiera en tendencia.

La razón es que los internautas querían enterarse del por qué era tendencia y al entrar al hilo descubrieron que se trataba de la filtración de un video y enseguida empezaron las compraciones con "Zague", pues en las imágenes que circulan por redes que ve que el actor tiene grandes atributos.

Usuarios de redes hacen MEMES

Desde luego que esta situación no se escapó a los memes, y aunque todavía Gabriel Soto no lanza una postura sobre esta filtración, los usuarios empezaron a hacer bromas en torno a esto, pues no queda más que tomarlo con buen humor.

Y es que hay detalles en el video que dejarían al descubierto la identidad de Soto, como son sus tatuajes, pues se duda que haya muchas personas con esas marcas idénticas en las mismas partes del cuerpo.

El novio de Irirna Baeva, se une a la lista de otras celebridades de quienes se ha filtrado contenido erótico en redes sociales como son el mismo "Zague", David Zepeda, Sergio Basañex o Polo Morín.

Los mejores memes del video de Zague

Te dejamos algunos de los memes más divertidos que circulan en redes sobre el supuesto vídeo íntimo de Gabriel Soto que se volvió tendencia desde la noche del domingo.