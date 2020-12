Star Wars: Esta es la nueva cronología de películas y series luego de The High Republic

Siempre hay cambios, y eso los fanáticos del universo de Star Wars lo saben mejor que nadie, pues con la llegada de cada nuevo detalle las cosas de ponen al revés, tal es el caso de Star Wars: The High Republic, lo que supone que la historia ideada por George Lucas tiene mucho, pero mucho más por dar.

Star Wars: The High Republic

The High Republic viene a cambiar TODA la cronología, en ella se van a realizar los suscesos de la donde tendrán lugar los eventos nueva línea editorial de Lucasfilm Publishing, así como de la serie de The Acolyte.

Y bien, todo esto sucedió, al menos, 200 años antes de la trilogía de las precuelas.

Cronología

La caída de los Jedi encierra la trilogía de las precuelas, es decir, Star Wars: Episodio I La Amenaza Fantasma, Star Wars: Episodio II El Ataque de los Clones y Star Wars: Episodio III La Venganza de los Sith, a ellas se suman cortos de animación de Las guerras Clon por Cartoon Network.

Después viene La era del Imperio, aquí entran las cintas Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza, Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza, Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi, así como o Han Solo: Una historia de Star Wars o la serie de animación de The Bad Batch, también videojuegos como Star Wars Jedi: Fallen Order.

Era de la rebelión, en la que entran series como Star Wars Rebels o Cassian Andor, con la cinta Rogue One: Una historia de Star Wars, así como las series de Lando, A droid story o Visions.

Luego de la caída del Imperio surgirá La era de la Nueva República, aquí entran series como Ahsoka o la propia The Mandalorian, Rangers of the New Republic, Star Wars Squadrons o Battlefront II y la cinta Star Wars: Rogue Squadron.