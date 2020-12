¡Uno más! Monolito con grabados encriptados aparece en Australia: FOTOS

Mais um Monolito, desta vez na Austrália, ao sul de Adelaide. Esse veio com três coordenadas. As coordenadas apontam para um prédio no Brooklyn, distrito de Nova York (USA), para Mañagaha, uma ilha do arquipélago das Marianas, no Pacífico e a Grande Esfinge de Gizé, no Egito. pic.twitter.com/ieQ2Re3RFb