¡Sí hay pretextos! PERROS destruyen y se comen la TAREA de sus dueños: VIDEO

Por años el pretexto sobre el perro que se come la tarea ha sido usado por estudiantes y negado por profesores, argumentando que un can no puede devorar la tarea de sus dueños; sin embargo, un video reveló que esto sucede y es toda una realidad.

El divertido momento ocurrió en la ciudad de Antipolo en Filipinas, cuando dos perros aprovecharon que sus dueños estaban dormidos para poder devorar sus tareas y destruir por completo sus libros.

En el video se puede ver primero a un husky que se acerca hasta un mueble donde se encuentran algunas hojas, con el hocico las toma y las tira al suelo. El segundo can que descansaba en el sofá con sus dueños, se acercó para sumarse al acto de destrucción.

Los perros de nombre Sam y Mayor, un pug, no dudaron en destrozar los libros de sus jóvenes dueños, quienes no daban crédito de lo que había pasado cuando se despertaron.

Un pretexto llevado a la realidad

Los hechos sucedieron el pasado 28 de noviembre y los jóvenes estudiantes de nombre Darren James y su primo, JB Bariat, dijeron sentirse confundidos por lo sucedido cuando ellos dormían.

Al percatarse de que su tarea y sus libros habían sido destruidos, los estudiantes decidieron revisar la cámara de seguridad de la sala y se sorprendieron al ver a sus perros devorando su tarea.

En redes sociales el video ha provocado un gran debate, entre quienes señalan que el mito que rodeaba al pretexto ha sido solucionado. Mientras que otros han destacado lo sospechoso que resulta el video, pues el perro sabía exactamente qué y dónde encontrar lo que devoraría.