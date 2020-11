MasterChef: ¿No saben hacer pizzas? Exganadores dan la MUESTRA en VIDEO

View this post on Instagram

Mientras los equipos de cocineros preparaban sus pizzas, u0040alanalliterass y u0040soydiegochef hacu00edan un pedido especial con nuestro querido u0040joseracastillo. u00bfSe te antoju00f3? ud83cudf55ud83dude0eud83cudf7d #ViernesDeMasterChef