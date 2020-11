Paty Cantú, la mujer fuera de los escenarios

“Desde que era muy niña, tenía este sueño recurrente de que todos, antes de nacer, somos un cumulito de luz que elige su propia vida con todo y el dolor, o lo que venga, pero con algún propósito”, y así como lo explica, la cantante mexicana Paty Cantú es como ha llevado su vida tanto profesional como personal.

Con 36 años, Patricia Giovanna Cantú Velasco ha logrado consolidar una carrera dentro de la industria de la música nacional y, en recientes años, a nivel internacional, presentándose en países de Sudamérica y Europa.

Letras con intención

“Los primeros meses todavía me tocó viajar y estar dando conciertos en diferentes países; estuve en Alemania, en Argentina, todavía presenté a medios ‘Cuando vuelvas’ (sencillo de su nuevo disco) de forma presencial aquí en la ciudad y después me tocó el encierro”, contó la artista sobre el inicio de la cuarentena en el país, la cual, pasó en su mayoría en la CDMX, pues es en donde radica actualmente.

A pesar de la pausa que se hizo en muchas industrias y ámbitos, el trabajo para Paty no paró: “He estado trabajando en mí y aprendiendo cosas mías en esta cuarentena. También he estado muy creativa, inspirada… ya venía de una racha de tratar de ejercer la empatía y de hacer que mi vida y mi música siempre tuvieran una intención”, y es que lejos de que su trabajo como cantante sólo le generaran fama y glamour, el crear conciencia y conectar con la gente, fue uno de sus objetivos principales desde que comenzó a escribir canciones a los seis años: “Desde que era muy chiquita tenía la noción de que la música era mi manera de conectar con otros y de ser una persona normal, porque no tenía que ser un presidente o inventor de algo, simplemente quería ser yo”, así fue como las letras de Paty comenzaron a abordar temas como la contaminación y el "bullying", además del amor.

LETRAS Y REFLEXIÓN. Su nuevo disco La mexicana tiene canciones que hablan sobre amor desamor pero también ciertas problemáticas sociales. Foto: Cortesía

La mexicana

Después de 11 años como solista, la música de Paty Cantú ha evolucionado hasta lo que hoy presenta como ‘La Mexicana’, su más reciente álbum con el que pretende reconectar con sus raíces, con todo lo que la ha llevado a ser la mujer de hoy en día: “Este tiempo ha sido de entender muchas cosas, de componer y lanzar muchísima música como ‘La Mexicana’, que es una canción de agradecimiento a mi país, que me ha dado todo, con la que realzo a las mujeres, la igualdad y de la que el video contó con la presencia de Valentina de RuPaul, esta draga no binaria, tan famosa y tan linda”, contó.

Además de los temas que conforman su nuevo álbum, Paty ha lanzado colaboraciones como la que hizo en "911": “Este tema lo hice con la comunidad de hip hop mexicana, que para mí es muy importante realzar el talento mexicano, porque es el movimiento urbano de aquí. ‘911’ es para hacer una solicitud de cambio de la indiferencia hacia los feminicidios, la discriminación racial, así como a las personas que se han equivocado en el tema policial, en el abuso de poder. Todos son llamados de cambio”.

Por un bien común

Además de la música, Paty está involucrada en temas que tengan que ver con la equidad de género, sobre todo si se trata de la industria, por lo que forma parte del movimiento She’s the music: “Está liderada por Alicia Keys, y para México y Latinoamérica me toca a mí trabajarle y ser la embajadora, esta organización tiene que ver con ampliar las oportunidades para mujeres en la industria de la música, pero desde todos los ámbitos, no nada más cantantes o intérpretes, sino también para productoras, ingenieros, directoras, diseñadoras de arte, etcétera”, explicó.

Inclusión

La artista participó en la película animada Un disfraz para Nicolás, que habla sobre la inclusión, en especial de las personas con síndrome de Down.

Por Daniela Zambrano