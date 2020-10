Benny Ibarra, Paty Cantú y María León se reencuentran con su público en autoconcierto

Con un show de poco más de 60 minutos, cada uno, Benny Ibarra, Paty Cantú y María León ofrecieron el primer autoconcierto en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde reunieron cerca de 200 autos en los que iban jóvenes, parejas, mujeres y algunas familias.

Desde las 18:00 horas, la gente entró al recinto en sus autos, el personal de seguridad les indicó el camino a seguir hasta llegar a los corrales ubicados en la Curva 4. En el primer filtro se tomaba la temperatura a las personas y una vez que cada coche llegaba al espacio correspondiente, los pasajeros recibían gel antibacterial. Junto al lugar que se estacionaba el auto, había un espacio más con cuatro sillas para que los pasajeros pudieran descender y disfrutar del show.

María León revive los 80 y los 90

En punto de las 19:30, María León arribó al escenario, con un look dorado y asimétrico interpretó “Sola”, mientras que las personas que bajaron de su auto, gritaban y saltaban por escucharla de nuevo. Después ofreció una serie de covers que de inmediato fueron ovacionados por la gente, inició con “Así fue”, de Juan Gabriel, y continuó con un popurrí de la obra “Hoy no me puedo levantar”.

Los cuatro músicos que la acompañaban también portaban el cubrebocas, al igual que los técnicos que le pasaban la guitarra o el micrófono. “Que ganas de cantarles, quiero bajar a abrazarlos a todos. Esta canción me trae bonitos recuerdos, quiero cantarla para conmemorar que estamos bien de salud y gozando de un concierto después de siete meses”, dijo antes de cantar “10 para las 10”.

Después dejó el escenario por unos segundos, mientras que en las tres pantallas que estaban en el escenario, sonaba “Carcacha”, de Selena, con este tema y ahora con un atuendo rojo, inició un popurrí tributo a la fallecida cantante. Al terminar, se cambió de nuevo y ahora con un overol rojo, estilo “La Casa de Papel”, bajó del escenario para cantar “El eco de tu voz”, aunque se acercó a la gente de las primeras filas, usó un cubrebocas.

Regresó al entarimado con un top dorado con flequillos que se unía al short en una sola pieza, y además de deleitar a sus fans con su figura, hizo una demostración de pole dance al ritmo de “Locos”.

“Si ustedes han amado bien en su vida los van a recordar y será muy difícil que los olviden”, expresó antes de cantar “Se te salió mi nombre”. Tras una hora de música se despidió con “Inquebrantable” y “Perderme el respeto”.

Paty Cantú le canta al amor

Luego de que el staff cambió los instrumentos, Paty Cantú salió al entarimado, luciendo un vestido naranja con blanco, del que destacaban los hombros bombachos. Su acto comenzó con “Cuando vuelvas” y “Rompo contigo”, temas que sus fans corearon a todo pulmón.

“¿Cómo están? ¡Qué emoción! ¡Qué bonito! Qué agradecidos estamos de compartir con ustedes en un año tan extraño, pero es lindo tener un momento como este.. ¡Qué viva México¡, en medio de lo que sea”, expresó Cantú antes de cantar “La mexicana”.

Paty estaba muy emocionada por convivir con el público, incluso comentó que era el momento en que más cerca había estado de varias personas y para festejarlo invitó a Benny Ibarra a interpretar “Se desintegra el amor”, al terminar se dieron un abrazo. Acompañada de ocho bailarines, cantó su hit “Miento”, mientras que en la pantalla central se proyectaba el video oficial del tema. Sus fans disfrutaron el show, algunos dentro de los autos, otros parados en el pequeño espacio asignado.

Los vendedores pasaban ofreciendo palomitas, nachos, pizzas y algunas bebidas, solo no había venta de alcohol. Tras una breve pausa, Paty regresó al escenario con un top y una falda de terciopelo lila para comenzar el segundo bloque de su show, el cual empezó con “La mentirosa”, “Goma de mascar” y “Suerte”, en este último tema tuvo algunos problemas con el vestuario.

“Les pido un aplauso para esta gente que hizo lo imposible, tanto fuera como dentro del escenario y que nos permite estar aquí”, dijo la intérprete antes de cantar “Déjame ir”, tema con el que se despidió.

Benny Ibarra complace a fans

Minutos después de las 22:30 horas, Benny Ibarra apareció en el escenario y con algunos problemas de sonido interpretó “Tonto corazon”, de inmediato los gritos de sus seguidoras se escucharon.

Benny lució una chamarra y camisa negra, con un pantalón de tallas negras y rojas. Durante la velada sonoros “Uno”,“Más de ti”, “Cada paso” y “El amor después del amor” y al ritmo de cada tema se movía lentamente sobre el escenario, de extremo a extremo y jugando con las cámaras que lo seguían. Entre el cambio de cada rola, se escuchaban los gritos de “Te amo”, que hacían sus fans.

“Buenas noches a todos, como los extrañaba, ¿cómo están allá atrás? -y los cláxones sonaron- Qué gran experimento estamos viviendo, sin duda esto es algo diferente. Tenemos que cuidarnos si queremos seguir echando el desmadre”, dijo el ex Timbiriche.

Insistió mucho al público en que usaran el cubrebocas, diciendo que era importante poner el ejemplo, “porque hay gente que no lo hace, hay presidentes que les vale madre. Tenemos que cuidarnos”, comentó antes de cantar “Cada mañana”.

Los temas más coreados fueron “Inspiración” y “Sin ti”, y aunque algunos autos comenzaron a salir del recinto, Benny siguió su show con gran energía. Con guitarra en mano interpretó “Llueve luz” y “Cada beso”. Después complació a sus fans con un popurrí de Timbiriche, el grupo que lo llevó a la fama. Tras más de una hora de show, cerró su presentación con “Mía”, “Cielo” y “Estoy”.