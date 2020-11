¡Seductor! Así es “el reto de la lengua” que está conquistando Tik Tok

Un nuevo reto viral está conquistado a cientos de internautas que han comenzado a aventurarse a realizarlo luego de que Amber Doran, una joven de 21 años quien radica en Pensilvania en los Estados Unidos, mostrará una singular habilidad al lograr hacer nudos en una cuerda usando solamente su lengua.

La impresionante destreza de esta chica ha seducido a cientos de jóvenes que ya intentan replicar su habilidad que algunos de los valientes que lo han intentado señalan que “esta chica llevó el nudo de las cerezas a otro nivel”.

En los videos que ha posteado Amber, se le puede ver mostrando su asombrosa habilidad

sumándose al reto que es conocido como “The Tongue Thing how to tie a knot with your tongue”, o “El reto de la lengua - cómo hacer un nudo con la lengua”.

¿Cómo lo hace?

Según se puede apreciar en el video esta singular chica es capaz de hacer un nudo colocándose un trozo de cuerda en la boca y luego maniobrando con la lengua hasta enrollar la cuerda y lograr un perfecto nudo con ella.

Los gestos y mirada que hace Amber también han cautivado pues es una joven atractiva a lo que si se le suma la creencia de que quienes pueden hacer nudos con la lengua supuestamente son “excelentes besadores”, la combinación ha sido explosiva u ha seducido a miles de sus seguidores.

Así como Amber más y más usuarios de esta red social, muy popular entre los jóvenes, han comenzado a presumir sus habilidades ocultas o poco comunes, como lo es este talento para hacer nudos con la lengua, un reto que poco a poco gana más adeptos volviendo el reto viral del momento. ¿Te atreves a intentarlo?