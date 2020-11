Películas de Marvel y Fox que NO ESTÁN en el catálogo de Disney+

La llegada de Disney+ ha sido como un sueño hecho realidad para millones de fanáticos de la compañía han sido como un sueño hecho realidad para millones de fanáticos de la compañía de entretenimiento más grande del mundo. Esto quiere decir que todas las películas y series favoritas estarán reunidas en un solo lugar.

Sin embargo, al recorrer el catálogo notamos que hay varias producciones que no se encuentran disponibles. Y no es por jusificarlos, pero durante su estreno tampoco iban a echar toda la carne al asador, pero debemos tomar en cuenta que al tratarse de una plataforma familiar está incrementando su oferta de entretenimiento. Por tanto, estas son las películas que no encontrarás en Disney+.

El increíble Hulk

Es una de las primeras cintas del Universo Marvel, pero no aparece en Disney+ porque está en otra plataforma, sin embargo, muy probablemente, Disney esperará a que su contrato termine, para poder agregarlas a su catálogo. Sin embargo, como Hulk pertenece a Universal y no a Marvel, puede que nunca llegue a la plataforma.

Spider-Man

Disney + goza de muy poco contenido de Spider-Man y algunas de las películas más recientes, no están disponibles, porque varias de ellas están en Netflix y nos derechos de personaje, tampoco son de Marvel, sino de Sony, incluyendo las películas de Tom Holland.

Deadpool y Logan

Estas películas no tienen problemas de derechos, pero al tener una clasificación para adultos, probablemente Disney decidió no incluirlas para evitar que los niños tengan acceso a ellas.

Alien

Esta vive un caso similar al de Deadpool, porque su problema es la clasificación. Como es una película donde hay mucha sangre, lo más seguro es que Disney la quiera evitar por lo mismo.

Los Ewoks de Star Wars

La franquicia estaría casi completa, pero le faltan The rise of Skywalker, los spin off sobre los Ewoks y la serie animada Star Wars: Resistence, pero aún su llegada se mantiene en la incertidumbre.