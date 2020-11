¡Hoy es Viernes 13! Las REDES nos dejaron los mejores MEMES de este día

¿Eres supersticioso? Pues prepárate, hoy es Viernes 13, día de “mala suerte” para muchas personas que basan sus acciones en las creencias que se han creado en torno a esta fecha y las redes sociales no tardaron en reaccionar ante este inusual Viernes 13 del año 2020.

Con decenas de memes, los usuarios han recordado por qué esta fecha es inolvidable en la cultura occidental y no pasa desapercibida entre la comunidad de internautas quienes decidieron tomar con humor este día muy particular en el que muchas personas prefieren no planificar actividades por temor a que ocurra una desgracia.

El miedo o temor hacia lo que ocurre este día se ha popularizado tanto que ya hasta se generó una fobia propia: la “Paraskevidekatriafobia”, un término médico utilizado para las personas que sienten una leve ansiedad o algún sentido de fatalidad ante la llegada de esta fecha.

Mexicanos supersticiosos

Y no solo en México la superstición en torno al Viernes 13 se ha popularizado, los mitos y creencias en torno a este día son comunes en las culturas de occidente, en donde se mezclan teorías religiosas e ideológicas propias de cada cultura para darle un significado particular a la fecha. Sin embargo no existe un hecho científico que pruebe la veracidad de las teorías sobre la “mala suerte” en Viernes 13.

#Viernes13 y puente el lunes... pic.twitter.com/POE4eiIzh9 — El wey de los memes (@Jvhps2) November 13, 2020

Recordemos que no solo los Viernes 13 están marcados bajo creencias supersticiosas, también los Martes 13 generan temores similares y el arraigo depende del país en el que se vive y la cosmogonía cultural con la que se ha crecido.

Los mejores memes del viernes 13 en 2020 https://t.co/LlViiocbmF pic.twitter.com/OfBgOKaAEA — Luxy Moga (@luxy_morag) November 13, 2020

A estas creencias hay que sumarle la carga visual que Hollywood ha aportado y que con numerosas películas acrecientan la sensación de peligro o incertidumbre con la llegada de este día. Cómo poder olvidar la serie de películas del mismo nombre, protagonizadas por el asesino serial Jason Voorhes, y que aterraron a los fans del género de terror en los 80´s y 90´s.

Mañana:



Jason viendo todos los tuis y memes que hacen sobre el viernes 13 pic.twitter.com/1kTSYoEU8f — Jack Baltimore (@JackDeLaConcha) November 13, 2020

El origen de la superstición

La superstición por el Viernes 13 tiene diversos orígenes y para algunos países cristianos este número está relacionado con la última cena de Jesús de Nazareth, a la cual asistieron 13 personas (él y los 12 apóstoles), además que de acuerdo con la Biblia y las referencias históricas, Jesús fue crucificado un día viernes.