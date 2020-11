RETO VISUAL: ¿Puedes ver las tres caras ocultas en 10 segundos? La mayoría fracasa

Los retos y desafíos virales que inundan la red social se han convertido en uno de los ejercicios de agilidad mental predilectos de los usuarios, pues más allá de poner a prueba los sentidos, ayudan a fortalecer la memoria y en algunos casos hasta revelan aspectos desconocidos de nuestra personalidad.

Ahora una sencilla y aparentemente común ilustración se ha convertido en lo más compartido en redes en los últimos días debido a que presenta un novedoso y complicado reto visual que muy pocas personas han podido superar.

El desafío consiste en encontrar las tres caras ocultas en menos de 10 segundos, motivo por el que esta imagen ha causado controversia y representado un dolor de cabeza para más de uno pues muy pocos han podido resolver el reto en el tiempo determinado.

Algunas personas que lo han intentado aseguran que solo han encontrado dos caras, sin embargo, son tres las que se encuentran ocultas en la imagen, pero son muy difíciles de ver a simple vista. ¿Estás listo? Inténtalo.

Observa la imagen con atención

Descansa tu vista y pon atención a los detalles, observa la imagen, analiza cada detalle de esta ilustración en la que verás a tres mujeres juntas con vestidos largos y atrás de ellas un puente, casas y un viejo molino, sin embargo, se ocultan tres rostros que están perfectamente camuflados entre los colores de la ilustración ¿puedes encontrarlos?

¿Pudiste ver las tres caras ocultas? Si no es así vuelve a echar un vistazo como pista te diremos que las otras caras se encuentran escondidas en el paisaje. Observa detalladamente el verde de los árboles. Ten calma y observa con paciencia ¿Lo lograste?.

Solución

Si por más que lo intentaste y ya hasta te pusiste de cabeza y no lo has logrado no te preocupes, el reto en sí es complicado, por ello para que no te robe el sueño pensando en la solución te dejamos una imagen explicativa de dónde se encuentran.