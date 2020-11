Reto Visual: ¿Puedes encontrar al gato entre los murciélagos?

Los retos visuales tienen la intención de poner suma atención en los detalles y por medio de la vista analizar algún patrón diferente en lo que estamos mirando.

Aunque para algunos puede significar toda una odisea notar qué es lo diferente en una imagen, otros pueden notarlo de inmediato, por ello si crees muy diestro, aquí te ponemos una forma de probarte a ti mismo.

En redes sociales ha explotado una imagen, a propósito de dos animales que son muy significativos del Halloween, los gatos y los murciélagos, estos animales que aunque son pequeños pueden llegar a tener ciertas similitudes.

El reto consiste en lo siguiente, identificar entre una multitud de gatos dónde está el mishi.

Foto: Especial

Lo que debes hacer es muy sencillo, pon atención a los detalles y peculiaridades de cada animal, las cosas que los caracterizan entre sí.

¿Ya tienes la respuesta?

¿Quieres una pista? Solo debes fijarte en la anatomía de los animales.

Respuesta

Si has llegado a esta sección te diremos cual el gato, pero antes debes saber que este animal no estaba cerca de ninguna calabaza no tenía ningún objeto consigo, simplemente está ahí llenado el espacio.

El gato está ubicado casi al final de la imagen del lado derecho.