¿En qué alimentos puedo encontrar la vitamina D, nutriente que previene el Covid-19?

La vitamina D mejora la funciu00f3n del sistema inmune. La vitamina D, producida por los riu00f1ones, es la encargada de controlar el nivel de calcio en la sangre y que influye tambiu00e9n en el correcto funcionamiento del sistema inmunolu00f3gico,u00a0especialmente en lo que respecta a la protecciu00f3n frente a otras infecciones. Sin embargo, la falta de esta hormona puede ser la responsable de enfermedades como lau00a0osteoporosis o el raquitismo en niu00f1os. la vitamina D no solo es importante para el control del calcio y de la salud de nuestros huesos. "Estu00e1 relacionado con el sistema inmune, el cardiovascular, con un mayor riesgo de desarrollo de diabetes. Refiriu00e9ndonos al sistema inmune,u00a0esta vitamina consigue mejorar la funciu00f3n de las cu00e9lulas defensivasu00a0y tambiu00e9n, por ejemplo,u00a0disminuir la posibilidad de que se produzca la tormenta de citoquinasu00a0(sustancias inflamatorias) y una de las caracteru00edsticas de la Covid-19", manifiesta el endocrino, quien au00f1ade que con la administraciu00f3n de esta hormona "parece que se podru00eda disminuir esa respuesta inflamatoria y mejorar toda funciu00f3n inmune que tiene nuestro organismo". #Covid-19 #sano #vitaminad #sistemainmunologico #alimento