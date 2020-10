Ellas son las mujeres más ENVIDIADAS del ZODIACO "¡Al cabo que ni quería!"

La envidia es un sentimiento universal que todos alguna vez en la vida hemos experimentado y si no es así, entonces probablemente tú eres la o el envidiad@. Y no, ahora sí, nadie puede escapar. Negar que la sentimos, sólo empeora todo. Así que hay que aceptarlo para poder hacer algo, porque es un mal bastante común sobre todo en mujeres.

Entaconadas, irresistibles y sobre todo muy envidiadas por otros signos del zodiaco. Así son las mujeres que nacieron bajo estos cuatro signos. ¡Te sorprenderá mucho descubrir que se trata de ellas.!. Por eso en esta ocasión y para que salgas de dudas sobre por qué te miran tanto, te traemos esta lista de las mujeres más envidiadas de todo el Zodiaco. ¿Eres una de ellas?

Libra:

Las mujeres nacidas bajo el signo de Libra son por naturaleza encantadoras y muy hermosas, por lo que siempre se encontrarán con personas que desean tener esta cualidad, pues no a todos se les da muy bien tener el carisma y clase que las caracteriza. A ellas no les cuesta nada ponerse en el lugar de otros, porque le gusta recibir lo mismo, un trato justo. De hecho, suele ser una mujer muy envidiada, porque no causa dramas, es emocional y es muy curiosa.

Aries:

Las mujeres de Aries suelen tener una personalidad muy auténtica, amable y con gran sentido del humor. Son muy agradables, pero aún así atraen grandes envidias, porque otras quieren apoderarse de estas cualidades, a falta de inventiva propia. Tienen una mente abierta y tolerante. Además son sinceras, directas y nada rencorosas. ¿Cuánto darían por tener al lado a alguien así?

Acuario:

Las acuarianas tienden a ser soñadoras, creativas y con espíritu inalcanzable, aunque parezca imposible. Esto hace que los demás sientan envidia de la imaginación que normalmente te acompaña. Además eres muy despreocupada y nada celosa y además eres muy leal.

Cáncer:

Si naciste bajo el signo de Cáncer, lo más seguro es que entiendas lo que es tener claro lo que quieres en la vida y lo mucho que es trabajar para conseguirlo. Eso no lo entienden otras, que luego se meten en problemas a causa de que quieren clonarte o simplemente buscan tener lo que tú tienes de una manera rápida. Y tú podrías sentarte a contemplar su EPIC FAIL tomando un té.