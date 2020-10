VIDEO: Cura reclama a fieles por falta de limosnas: “Sé quién da y quién no da"

El reclamo de un cura se hizo viral en las redes sociales, pues reprochó a los fieles por la falta donaciones a la iglesia que está en medio de una reparación.

El sermón de un sacerdote en España se tornó en reclamó por la falta de aportaciones económicas por parte de los fieles; de acuerdo con el cura, algunos asistentes a la misa llevan años donando poco, incluso señaló que algunos no lo han hecho.

“Podéis sentaros que tengo que explicarlos algo un poquito largo”, fue así como comenzó el cura la misa que fue transmitido por el canal de YouTube de la iglesia y que de inmediato se hizo viral en las redes sociales.

“¿Por qué nadie me ha preguntado cuánto nos ha costado? Tampoco nadie me ha preguntado cuánto falta por pagar, se ve que eso no os importa”, dijo el cura sobre las reparaciones en la iglesia.

Cura hace cuentas ante fieles

El reclamo fue largo y algo que no olvidarán los fieles de la iglesia, pues el cura reveló las cifras de ls gastos que se han realizado por la reparación de la parroquia, en donde algunas dependencias de gobierno han contribuido.

“Hay personas que llevan 11 años que pagan 6 euros al mes, eras tú la que me dijiste que te subiera a 10 euros y yo les hago la trampa y me hago el tonto (…) es que 6 euros al mes, tampoco es nada”, continuó.