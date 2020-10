“Escuché llorar a una niña”, así fue la experiencia paranormal que vivió Fernanda Castro en Los Pinos

La residencia oficial de Los Pinos, donde hasta el sexenio anterior los presidente de México solicita residir durante sus seis años de mandato siempre ha estado rodeada del secreto y misticismo e incluso existen versiones que en sus jardines y pasillos suceden cosas un tanto inexplicables.

Estas versiones un tanto “disparatadas” han venido a ser confirmadas por Fernanda Castro, la hija de la exprimera dama Angélica Rivera cuando aún era la esposa del expresidente, Enrique Peña Nieto.

La hija de la exesposa del mandatario contó por medio de sus redes sociales, una singular experiencia paranormal que vivió cuando ella y su familia habitaban este famosos complejo.

La confesión de la joven se dio cuando en una dinámica en sus redes sociales, uno de sus seguidores le preguntó sobre algún suceso paranormal que hubiera vivido en el ahora complejo cultural de Los Pinos.

“Escuché llorar a una niña”

Fue así que al ser cuestionado, Fernando Castro, contó cómo en una ocasión escuchó llorar a una niña y aunque en un principio pensó que se trataba de su hermana menor, no fue así.

Según contó la hija de Angelica Rivera, el cuarto de su hermana Regina se encontraba justo al lado del suyo, por lo que en aquella ocasión que escucho llorara a una niña, pensó se trataba de su hermana peleando con su mamá, sin embargo, al entrar a la habitación no encontró a nadie.

Sin embargo, lo más terrorífico no fue no encontrar a nadie en el cuarto, sino que a la hora de no ver a nadie decidió entrar al baño para buscar a su hermana, fue entonces que la puerta se cerró de golpe y aunque se abrió segundos más tarde, nadie salió del interior del baño.

Fernanda Castro señaló que para ella fue muy extraño debido a que el llanto se escuchaba muy fuerte y próximo a ella, por lo que al entrar a la habitación y no ver nada fue muy desconcertante.