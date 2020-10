Kate del Castillo y el 'Chapo' Guzmán, ¿juntos otra vez?

Kate del Castillo estuvo en el Ojo del huracán, cuando participó en un encuentro con Joaquín Guzmán Loera 'El Chapo', en una entrevista para la revista estadounidense Rolling Stone. Derivado de ese encuentro, la actriz mexicana participó en un documental lleno de polémica, en el que se defendía por la publicación del reportaje en 2015.

Pero, ¿te imaginas que se vuelvan a encontrar? Esto podría ser posible, gracias a un grupo de ocho estudiantes mexicanos que se dieron a la tarea de crear un videojuego con el objetivo de recaudar fondos para continuar con sus estudios, esto debido a que perdieron sus becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El videojuego se titula ‘Chapo The Game’, con el capo como protagonista, en donde tratará de salvar a su pueblo natal La Tuna, una pequeña población del municipio de Badiraguato, Sinaloa, de una invasión extraterrestre.

Por ello, existe la posibilidad de que en las próximas actualizaciones podamos ver a otros personajes, por ejemplo a Kate del Castillo o a Sean Penn, los dos involucrados en el encuentro de 2015.

¿Qué piensa Kate del Videojuego?

Kate del Castillo fue cuestionada sobre lo que piensa del juego y si le gustaría aparecer en él. Sobre esto aseguró que le parecía algo chistoso y que le daba igual si la involucraban o no. Eso sí, dijo que no procedería legalmente, siempre y cuando sus abogados no encuentren algún uso indebido de su imagen.

Aunque será muy difícil que se vuelvan a ver en persona, muchos de nosotros tenemos ganas de volverlos a ver juntos, al menos en un videojuego.