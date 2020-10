Conoce tu horóscopo para este viernes 23 de octubre de 2020

¡Vierneees!! Tan anhelado y deseado por muchos. ¡Ya llegó, ya está aquí! Y el día de hoy entra el Sol en Escorpión, razón por la que las cualidades de constancia, estabilidad y firmeza estarán a la orden del día en todos los signos del zodiaco. Pero en medio de la pandemia, ¿Cómo nos pueden afectar esas cualidades?

Descubre lo que los planetas han delineado en tu línea de vida. Lo que debes esperar por ser el día en que el astro rey cambia de posición, ya que los regentes de Mercurio son Marte y Plutón, razón por la que la naturaleza de este signo es instintiva apasionada, extremista, indisciplinada, combativa e intensa.

Aries (21 marzo-20 abril)

Puede que hoy te sientas un poco más apagado con todo, pero esto no es malo, pues estás evaluando y valorando la actitud que el resto de las personas han tenido contigo. Incluso estás teniendo un momento de introspección para saber si tú has sido justo o injusto. ¡Vaya que te pegó la intensidad de Escorpio, Aries!

Tauro (21 abril-21 mayo)

Si no tienes pareja deja de pensar en el amor directamente, Tauro. Céntrate en cosas un poco más productivas como tu vida laboral o unos viajes que te revelen quién realmente eres ¡Quiérete tantito, caray!

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Puede que estés pasando una situación bastante complicada y tendrás que ser fuerte y firme para superarlo. No cometas errores por alguien que no merece la pena, Géminis pero sea como sea habrá algo que llegue para hacerte entender que no todo está perdido en este difícil momento.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Hoy probablemente te encuentres mucho más radical en tus ideas y más de uno se quedarán atónito por tu actitud, Cáncer. El sol en Escorpio hará que esta semana sientas fuego y pasión que hacía mucho tiempo no experimentabas. Contrólate, pero no pierdas tu seguridad personal.

Leo (23 julio-22 agosto)

Hoy tienes muchas ganas de cuidarte por dentro y por fuera, Leo. Así que probablemente vas a modificar o implementar nuevas rutinas de ejercicio. Cuida mucho de ti mismo porque tu cuerpo ¡Te lo está pidiendo a gritos! Lo que necesitas ahora son mimos y verás que se trata de algo que mejorarará tu salud física.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Mira Virgo, entiéndelo de una vez: Aunque los demás escucharán e hicieran un ejercicio de conciencia profundo, como a ti te gusta, simplemente hay gente que no va a cambiar no importa cómo se lo digas. Hoy en tu ejercicio de introspección, verás que hay cosas de las que te tienes que deshacer, ya.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Tendrás más éxitos en tu vida, pero en el fondo ya no te importa mucho. Sólo quiero ser feliz y hacer lo que quieres, sin necesidad de la aprobación de otros. Hoy con la entrada del sol en Escorpio, estarás más susceptible y sensible que nunca, pero eso requiere de fortaleza Libra.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Hoy empieza tu temporada y probablemente te encuentres triste incluso con la sensación de que vas a enfermar, pero come frutas y verduras e ingiere muchas vitaminas porque aunque es la etapa más oscura del año, tú te sientes bastante bien. Solucionarás todo, no te preocupes.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Eres un Espíritu libre que necesita hacer cosas para sentirse totalmente pleno y hoy ni siquiera una pandemia va a poder arruinar tus planes. Tu alegría y optimismo te van a llevar a buen puerto al final de todo lo que estés cocinando en tu cabeza.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

A pesar de que el Sol en Escorpio es una de las épocas más oscura en el año tú te sientes muy cómodo en ella probablemente necesites un poco de espacio en general, pero nada que no se solucione pronto. Sigue adelante con tus proyectos, porque te han llevado lejos y lo seguirán haciendo.

Acuario (22 enero-21 febrero)

No tienes que pensar tanto en el futuro, Acuario. Eso puede agobiarte, así que disfruta y vive el momento para no pensar tanto en el mañana. La Luna Creciente en Sagitario te pondrá un poco más filosófico. Has estado muy estresado, pero encontrarás la manera de sobreponerte.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Un asunto relacionado con un familiar te preocupa mucho, pero lo que importa es que él o ella te sientan cerca. Justo ahora es lo que más necesita. recuerda proteger lo que más te importa ahora con muchos refuerzos, porque la gente envidiosa está a la orden del día.

Frase del día:

"La tarea del líder es llevar a la gente desde donde están hasta donde no han estado" (Henry Kissinger)