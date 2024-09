PlayStation 5 Pro: todo lo que debes saber sobre la nueva consola de videojuegos | PRECIO

La esperada PlayStation 5 Pro ya es una realidad. Sony ha anunciado oficialmente el lanzamiento de su nueva consola, prometiendo una experiencia de juego aún más inmersiva gracias a sus mejoras en gráficos y rendimiento. Esta nueva adición a la familia PlayStation promete llevar el rendimiento de los juegos a un nivel sin precedentes, especialmente en estas fechas navideñas.

La PlayStation 5 Pro no es simplemente una versión mejorada de la PS5; es una verdadera revolución en el rendimiento de videojuegos. Durante la reciente Presentación Técnica de la PlayStation 5, Mark Cerny, arquitecto en jefe de la PS5 y PS4, compartió detalles emocionantes sobre esta nueva consola.

La PS5 Pro no solo mejorará juegos anteriores, sino que también será compatible con futuros lanzamientos Créditos: Especial

Principales características de la PS5 Pro

Incremento en el desempeño

La PS5 Pro contará con una GPU mejorada, ofreciendo un 67 por ciento más de unidades de cálculo en comparación con la PS5 actual. Además, la memoria será un 28 por ciento más rápida, lo que se traduce en un aumento de hasta un 45% en el rendimiento de los títulos, según el blog oficial de PlayStation.

Tecnología de ray tracing avanzada

Con el nuevo trazado de rayos avanzado, los jugadores experimentarán reflexiones y refracciones de luz mucho más dinámicas, mejorando significativamente la calidad visual de los juegos.

Escalado basado en IA

La PS5 Pro introduce una innovadora tecnología llamada PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), similar al DLSS de NVIDIA y FSR de AMD. Utilizando aprendizaje automático, esta tecnología proporcionará una claridad de imagen mejorada, permitiendo más fotogramas y gráficos sin comprometer el rendimiento. Se espera que los jugadores puedan disfrutar de juegos en "modo calidad" a 60 FPS.

Compatibilidad y mejoras para juegos de generaciones pasadas

Una de las características más destacadas de la PS5 Pro es su capacidad para mejorar juegos de la PS4. Con el nuevo PS5 Pro Game Boost, más de 8,500 juegos de PS4 que son compatibles con la PS5 podrán beneficiarse de una mayor estabilidad, mejor rendimiento y calidad de imagen superior. Los títulos de la pasada generación verán un aumento en la cantidad de FPS y resolución.

La PS5 Pro no solo mejorará juegos anteriores, sino que también será compatible con futuros lanzamientos. Juegos de la generación actual recibirán la etiqueta "PS5 Pro Enhanced", garantizando una experiencia optimizada para esta nueva consola. Entre los títulos que se beneficiarán de estas mejoras están grandes éxitos como *Alan Wake 2*, *Assassin’s Creed: Shadows*, *Demon’s Souls*, *Final Fantasy 7 Rebirth*, *Gran Turismo 7*, *Hogwarts Legacy*, *Marvel's Spider-Man 2*, *Ratchet & Clank: Rift Apart*, *The Last of Us Part II Remastered*, y muchos más.

¿Cuánto cuesta la PS5 Pro?

La PS5 Pro se lanzará el 7 de noviembre de 2024 a un precio de 699 dólares, aproximadamente unos 13mil 834 pesos, en su versión digital, que no incluye un lector de disco. Los usuarios que deseen ejecutar juegos en formato físico deberán adquirir el lector de disco por separado, cuyo costo es aproximadamente dos mil 718 pesos. Este lector es compatible tanto con la PS5 Pro como con la versión "slim" de la PS5.

Con la llegada de la PlayStation 5 Pro, Sony promete una experiencia de juego más inmersiva y avanzada que nunca. Asegúrate de marcar el calendario para el 7 de noviembre y prepárate para experimentar una nueva era en el rendimiento de los videojuegos.

