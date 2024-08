De LEGO Star Wars a The Skywalker Saga, los juegos disponibles en agosto para miembros de PlayStation Plus

Agosto por fin está aquí y ante su llegada es imposible no hablar de las novedades en el mundo de los videojuegos, especialmente para quienes prefieren los juegos de consola para pasar una tarde jugando solos, con sus amigos o por qué no, hasta con su pareja. Si bien es cierto que hay mucho por donde explorar y que se ajusta a los gustos de cada uno, la realidad es que en ocasiones sólo podemos escoger de una seleccionada lista de novedades.

En el caso de los amantes de los videojuegos que son miembros de PlayStation Plus sabrán que cada mes se actualiza la lista de juegos que podemos agregar a nuestra biblioteca de juegos, y para este mes de agosto ya se confirmaron algunos de los títulos que se podrán disfrutar y que van desde LEGO Star Wars hasta The Skywalker Saga, por lo que si quieres hacerte de estos y más, te recomendamos no dejar de leer para así conocer todos los detalles.

Sigue leyendo:

SAG-AFTRA regresa y anuncia una posible huelga de actores de videojuegos

Así puedes crear tu propio personaje virtual con la IA de Instagram

¿Cuáles agregarás a tu biblioteca? (Foto: PlayStation)

Pero antes de darle la lista de opciones para disfrutar durante las próximas semanas debes de saber que los miembros de PlayStation Plus todavía tienen unos días extra para agregar los estrenos del mes de julio, entre ellos Borderlands 3, NHL 24 y Among Us, mismos que estarán disponibles para agregar a la biblioteca de juegos hasta el martes 6 de agosto.

Finalmente, te recomendamos no olvidar que esta selección puede diferir en algunas regiones y esto aplica tanto para los lanzamientos de julio, como para los más recientes del mes de agosto. En cuanto a la disponibilidad para descarga, puedes hacerlo por Deluxe, Extra y Essential, claro, siempre que tengas tu suscripción activa.

Juegos mensuales para agosto de PlayStation Plus

A partir del martes 6 de agosto, los miembros de PlayStation Plus podrán agregar a su biblioteca de juegos los siguientes videojuegos:

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Five Nights at Freddy’s Security Breach

Ender Lilies: Quietus of Knights

Seguramente ya conoces estos videojuegos, pero si necesitas más detalles sobre sus tramas y así animarte a agregarlos a tu propia biblioteca, aquí te dejamos algunos detalles para que en cuanto estén disponibles el próximo 6 de agosto, los agregues y empieces a jugar. ¡No te los pierdas!

Conviértete en tu personaje preferido. (Foto: PlayStation)

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, ¿para qué PS está disponible?

Con este juego disfrutarás de la galaxia de Lego en Star Wars, por lo que podrás "convertirte" en un Jedi, Sith o en un droide, así como en cualquier personaje que desees de esta saga. Por si fuera poco, también te harás de todos los vehículos y herramientas de cada uno de los personajes mientras vuelas, combates o formas parte de la resistencia. Debes de saber que este juego está disponible en PS4 y PS5.

Five Nights at Freddy’s Security Breach, ¿es segura para niños?

Si eres amante del terror, no dudes en agregar el Five Nights at Freddy’s Security Breach a tu biblioteca si es que tienes un PS4 o PS5; esta última entrega es perfecta para toda la familia, es decir, que hasta los niños pueden jugarla, aunque la recomendación es mayores a los 13 años. Recuerda que aquí el protagonista es un niño que debe "sobrevivir a la cacería casi imparable de los personajes de la reinventada Five Nights at Freddy’s, y a las nuevas amenazas horribles que lo esperan".

nder Lilies: Quietus of the Knights

Finalmente, aquí te sumergirás en los misterios de un reino destruido, Land's End, donde tendrás que recorrer bosques, cavernas, un castillo y enfrentarte a "jefes formidables esperarán con gusto tomar tu vida a la más mínima oportunidad"; la prioridad que debes de tomar es vencer a los oponentes y hacerlos tus aliados tras liberarlos de una maldición.