WhatsApp elimina una importante función de su aplicación, ¿La usabas?

WhatsApp es una aplicación que nos ha dominado desde sus estrenó en el lejano 2013, por lo que la manera en la que la usamos es increíble, no importa donde estés o como vivas, cada persona de este mundo con acceso a internet, tiene una cuenta de WhatsApp, por lo que deben estar agregando mejoras y actualizaciones.

Y es que es cierto, que una de estas funciones es una de las más usadas de la comunidad de WhatsApp, pues seamos honestos todos hemos usado una de estas funciones, ya sea porque nos equivocamos o mandamos un mensaje que está de la peor manera escrita y al buscar una solución sencilla, WhatsApp nos ofrece una de las mejores opciones de la app.

Whatsapp ha estado haciendo cambios importantes/Créditos. Freepik

¿Qué hace el nuevo WhatsApp?

Fue en la misma plataforma de mensajería, donde los administradores de WhatsApp nos mostraron lo nuevo de esta actualización; sin embargo, si eras de esos de los que eliminaban mensajes en WhatsApp por mala escritura, amor no correspondido o por error, este cambio que presenta WhatsApp es importante.

Y es que si eras de esos que no pueden dejar de mandar mensajes erróneos, arrepentidos o cualquier otra razón y al querer borrarlos elegís la opción de “eliminar para mí”, en lugar de elegir la opción de “Eliminar para todos”, este cambio es uno de los que más puede interesarte de la app para celulares, tabletas y Computadoras.

Whatsapp tendrá su proia IA/Créditos: Freepik

Pues WhatsApp ha informado que eliminará la opción de “para mí” y agregará un "deshacer" por lo que ahora los mensajes que elimines, serán para todos tus contactos, lo que agilizará de manera más eficiente la eliminación de mensajes, así lo dio a conocer WhatsApp por medio de sus chats privados con cada uno de sus usuarios.

Además de eliminar la manera en la que podías navegar en WhatsApp, algo que si bien no es tan perceptible, si que lo notas si lo comparas con las antiguas versiones, por lo que si bien lo usabas, ahora ya ha cambiado a ponerlas del lado superior derecho al fondo del la pantalla de tu teléfono.

El Chat GPT de WhatsApp

Además de darnos más pistas de una de las nuevas funciones de Whatsapp, como lo es Meta AI, la nueva inteligencia artificial, que nos demuestra los avances más nuevos de los chatbots, lo que podemos traducir que han eliminado ciertos criterios de privacidad para que en los próximos días podamos tener un CHAT GPT en nuestro chat de contactos y se espera que podamos generar imágenes, búsquedas web y responder a preguntas de cualquier índole.

Un Chat Bot llegará a Whatsapp/créditos: Opena AI

¿Cómo eliminar un mensaje?

Si no sabes cómo eliminar un mensaje en WhatsApp te dejamos esta manera rápida y eficiente, pues con los más recientes cambios puede que ya no sea de la misma forma, por lo que suele ser complicado querer eliminar un mensaje que no iba dirigido a la persona correcta y no tengas la posibilidad de enmendar tu error.