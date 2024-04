WhatsApp estrena “los filtros de chat”, así es como puedes sacarle provecho a esta nueva función

Durante las últimas semanas WhatsApp ha presentado distintas actualizaciones con la intención de mejorar la experiencia de sus millones de usuarios y ahora fue el turno de los “filtros de chat”, una nueva función que ha tenido un muy buen recibimiento de parte de los usuarios que ya pueden gozar de este beneficio, por lo que en esta nota te contamos qué es y para qué sirve el referido recurso tecnológico.

De acuerdo con lo informado por la aplicación perteneciente a Meta la nueva función de “los filtros de chat” ya se encuentra disponible para todos los usuarios, sin embargo, en algunos dispositivos hay que descargar la última versión de la aplicación para comenzar a disfrutar de este nuevo recurso, el cual, estuvo a prueba durante varios meses en la versión Beta con gran éxito.

¿Qué son y para qué sirven los filtros de chat en WhatsApp?

Según lo informado en el portal oficial de WhatsApp la nueva función de filtros de chat permite que los usuarios puedan encontrar sus conversaciones de forma más rápida pues ahora se pueden dividir en Todos, No Leídos y Grupos.

Los filtros de chat en WhatsApp están ubicados en la parte superior de los chats y hay que tocarlos para hacer clip en ellos para poder aplicarlos, asimismo, también puedes desplazar la pantalla hacía la izquierda o derecha para cambiar las vistas de los referidos filtros.

Cabe mencionar que cuando se selecciona un filtro, este se resalta entre los demás, asimismo, se informó que los filtros permanecen activos hasta que cambias la vista del filtro o sales de WhatsApp y vuelves a abrir la aplicación.

Cabe señalar que, desafortunadamente los nombres de los filtros no se pueden cambiar por ahora, pues están prestablecidos y como se puede deducir todos los chats con mensajes no leídos se añaden a la vista de No Leídos, los chats grupales se muestran en la pestaña de Grupos y en la categoría de Todos encontrarás tanto los no leídos como los de grupos.

Esta nueva función de WhatsApp ha tenido un buen recibimiento en los primeros días en los que ha estado disponible pues como se dijo antes, la intención de la aplicación perteneciente a Meta es mejorar la experiencia de sus usuarios, además, se sabe que las actualizaciones no se detendrán pues de acuerdo con distintos portales especializados, se espera que antes de que acabe el año se lancen al menos otras dos funciones, la primera de ellas sería la transcripción de mensajes de voz, mientras que la segunda tendría que ver con la seguridad.

Hasta el momento, no hay fecha oficial para el lanzamiento de estas nuevas actualizaciones, sin embargo, como se dijo anteriormente, se espera que sean lanzadas antes de que finalice el 2024.