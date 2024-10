El paso a paso para vaciar la papelera de WhatsApp y tener más espacio en el celular

Los equipos móviles se han vuelto necesarios debido a los diversos usos que tienen. Sin embargo, el exceso de contenido puede afectar su funcionamiento y rendimiento. Para evitar esto, es necesario que el celular reciba mantenimiento de manera constante, y la mejor manera es evitando la acumulación de archivos, especialmente aquellos que provienen de WhatsApp.

Esta aplicación de mensajería es una de las más empleadas debido a que facilita la comunicación y permite difundir contenido de audio, documento, imagen, texto y video. Estas múltiples funciones permiten que sea una herramienta útil, pero un punto en contra es que provoca la acumulación.

WhatsApp no cuenta con una papelera de reciclaje que sea visible, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer una depuración. De hecho, en los dispositivos Android es posible deshacerse de aquello que no es necesario, con el objeto de tener un celular que funcione óptimamente.

WhatsApp permite compartir todo tipo de documentos. Foto: Pexels.

Cómo limpiar WhatsApp para tener más espacio

La manera de depurar la aplicación es fácil y práctica; a continuación, explicamos el paso a paso que se tiene que seguir en los dispositivos Android:

Abrir el apartado Administrador de archivos del celular

del celular Seleccionar la opción Almacenamiento interno o Almacenamiento principal

o Almacenamiento principal Elegir la carpeta Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

Seleccionar la opción Eliminar para borrar los archivos seleccionados

Antes de limpiar el celular, específicamente WhatsApp, es importante considerar que en mencionada carpeta se encuentran todos los archivos que provienen de esta app, desde audios y documentos hasta imágenes y videos, ya que se podría decir que es el disco duro del aplicativo y una vez que se selecciona la opción Borrar se está haciendo un reseteo.

En caso de querer conservar los archivos, pero no en el celular, lo ideal es subirlos en la nube o guardarlos en la computadora o laptops. Otra opción es guardar el contenido temporalmente en una memoria externa o un USB.

