Threads y otras apps que podrían robar tus datos

Si cuentas con un dispositivo móvil indudablemente debiste instalarle ciertas aplicaciones, ya sea para comunicación, entretenimiento, llevar tus finanzas o poder leer un diagnóstico de salud. Cuando instalaste tus aplicaciones seguro te salió el aviso de privacidad y la aceptación de los famosos: Términos y condiciones.

Seguramente la primera vez te dio curiosidad saber de qué se trataban y los abriste, pero al ver un montón de letras y listas saliste de inmediato y es que básicamente dicen lo mismo: que estás de acuerdo en cumplir las normas bajo las que se rige la aplicación y que estás de acuerdo con el uso de ciertos datos (contactos, ubicación, galería, etc.) para que esta pueda funcionar en su totalidad; por lo que al continuar con la instalación de apps sólo dabas en “aceptar” sin realmente leer a qué estás accediendo exactamente.

Threads se mostró como una aplicación alternativa a Twitter

Nadie podría salir dañado por no leer unos términos y condiciones ¿o sí? Recientemente la red social de Twitter atravesó ciertos cambios que no le agradaron a sus usuarios, por lo que Instagram anunció su nueva red social de microbloggin: Threads, la cual se mostraría como una alternativa a Twitter. Inmediatamente esta nueva red social comenzó a tomar popularidad y a ser tendencia, pero no precisamente por sus beneficios, sino porque varios usuarios comenzaron a notar que si querían desinstalar la aplicación su cuenta de Instagram desaparecía automáticamente ¿Por qué? pues esto se especificaba en los términos y condiciones que nadie leyó.

Los usuarios comenzaron a mostrarse molestos, pues además de no poder deshacerse de la aplicación comenzaron a notar que al aceptar, habían accedido a brindar ciertos datos personales como: Información financiera, historial de navegación, compras, identificadores, información privada, entre otros.

Si quieres saber cómo proteger tus datos podemos recomendarte este episodio sobre ciberseguridad:

A pesar de que Google Play Store cuenta con una alta seguridad, existen ciertas aplicaciones que lograron burlar el sistema y aunque estas ya fueron eliminadas de la plataforma, aún podrían encontrarse instaladas en los dispositivos por lo que se recomienda eliminarlas:

Video Motion

Document Scanner Pro

Conquer Darkness

Simpli Cleaner

Unicc QR Scanner

Cabe resaltar que estas aplicaciones burlaron la seguridad, lo que quiere decir que sus intenciones maliciosas no se encontraban especificadas, contrario a Threads. Después de todo esto, la próxima vez que instales una nueva aplicación te recomendamos leer los términos y condiciones, aunque tardes bastante tiempo; más vale prevenir que lamentar.

