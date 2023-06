Nueva app quiere revolucionar la forma para buscar trabajo, se usa como Tinder y funciona como un TikTok

Una nueva forma de buscar trabajo se ha hecho presente en las plataformas como Bumble, pero al menos en nuestro país no ha tenido tanto éxito como se esperaba. Sin embargo, inDrive quiere cambiar esto poco a poco y ganándose la confianza de los internautas para que se revolucione y actualice la engorrosa tarea de "conseguir un empleo". En entrevista para El Heraldo Digital la empresa que solo era de movilidad nos adelantó que esta incursionando en una nueva rama, pues surgió de la necesidad actual de las nuevas generaciones de incorporarse al mundo laboral. Detectaron que rara vez una vacante se llega a "cubrir" debido a las diversas variables como el formato de las ofertas y la comunicación directa entre la compañía y el colaborador.

Las marcas que quieran nuevos colaboradores deberán subir un video que no exceda los 60 segundos presentando la vacante. FOTO: Especial

Usuarios revisan un promedio de 17 vacantes y solo responden a 4

Al detectar trabajos en línea nos exponemos a un sin fin de estafas, y de las que son reales, inDrive asegura que de un promedio de 17, solo se llegan a responder cuatro. Por ello quiso combinar las recientes características tecnológicas que a todo mundo le fascinan y así ofrecerle a los internautas una experiencia atractiva, sencilla y segura para obtener mejores resultados. Por ello mezclaron varios mecanismos de diversas redes sociales para crear "empleos", una plataforma que sin ninguna cuota nos permite a los interesados en conseguir trabajo acercarnos a las compañías de nuestra ciudad. El reto fue grande, pero para no errar irán localidad por localidad hasta conseguir que tanto las marcas como los usuarios confíen en que ellos serán los "mejores intermediarios".

Funciona TikTok pero "haces match" como Tinder o Bumble

A los nuevos internautas les encanta la inmediatez, por ello plataformas como TikTok se volvieron sumamente populares entre chicos y grandes. inDrive tomó lo mejor de este ejemplo —que ya se replica en Facebook e Instagram— y lo mezcló con los famosos "match" de Tinder y Bumble. Ahora, debemos aclarar que esta segunda plataforma de citas ya tiene algo similar que la nueva propuesta de empleos de la compañía de movilidad ofrece, la gran diferencia que vemos en esta aplicación es que las marcas interesadas en contratar al personal deberán subir un video a su perfil mostrando detalles de la vacante. Y aunque podría parecer mucho trabajo para las empresas, ellos —como intermediarios— ofrecen su creatividad para "ahorrarles" esta parte a los empleadores.

Los interesados solo deberán desplazar los trabajos que más le interesen y esperar que las empresas los contacte. FOTO: Especial

¿Cómo funciona?

Los empleadores deberán subir videos cortos a la plataforma, cuya duración no deberá exceder los 60 segundos. En el contenido multimedia deberán describir visualmente la vacante, las amenidades del área del trabajo y todo aquello que llame la atención de los candidatos. Realmente la creatividad en este paso es el límite. Luego de esto los posibles colaboradores podrán lanzarse como candidatos. Para ello deberán completar un perfil como lo harían en la app de citas, resaltando todas sus aptitudes laborales. Al momento, la primera ciudad en probar esta plataforma fue Saltillo, le siguió Mérida e inDrive prometió que las siguientes en incursionar serán Ciudad de México y Guadalajara.

¿Qué deberé llenar como usuario?

Marcell Almánzar, director de inDrive Empleos en México, le detalló al Heraldo Digital que los usuarios deberán llenar rubros como:

Nivel educativo.

Experiencia.

Aptitudes.

Talentos.

Luego de esto priorizará para las empresas los perfiles que tengan una coincidencia del 70 por ciento o más en las vacantes lanzadas. Para que las marcas puedan entrevistar a sus candidatos deberán de pagar, tal como se llega a ver en este tipo de plataformas que fungen como motores de búsqueda para los empleadores. Marcell Almánzar también aclaró que esta iniciativa surgió del auge actual que existe entre las personas de ver los videos cortos y así poder atraer a empleadores más jóvenes.

"El servicio de inDrive Empleos está diseñado para permitir la interacción, de tal manera que el candidato pueda tomar una decisión pronto, ya sea aceptar o rechazar la oferta. Teniendo en cuenta que los solicitantes de empleo ven las ofertas según los parámetros que ellos mismos establecen, la probabilidad de que vean la correcta y haya una coincidencia con el potencial empleador es muy alta". detalló el gerente regional de inDrive Empleos en Latinoamérica.

Una vez que se "haga match" la empresa podrá contactar a sus candidatos y entrevistarlos. FOTO: Especial

¿Qué empresas podemos encontrar ya en la app?

Este motor de búsqueda ya está vigente y varias compañías ya han abierto sus perfiles para anunciar las vacantes que tienen disponibles, inDrive le compartió al Heraldo de México que las marcas registradas hasta el momento son:

7 Eleven - Petro Seven Tiendas Del Sol Restaurantes Toks Alsuper Suburbia Megasur - G500 Boston's Pizza Al momento han podido diversificar las vacantes en los sectores: automotriz, call center, salud, deportes y seguridad.

Con esto se eliminaría por completo el uso de los curriculum vitae, pues ahora solo usaríamos un perfil de la aplicación. Asimismo habría un mayor grado de coincidencia a la hora de buscar un trabajo de nuestro interés que coincida con el sector en el que nos especializamos, además de simplificar de sobremanera los pasos para poder acceder a un puesto laboral.

La idea de inDrive es atraer a un público joven que quiera formar parte del mundo laboral sin la engorrosa tarea de buscar tradicionalmente el empleo. FOTO: Especial

Estas son las desventajas

Sí encontramos ciertos puntos débiles en esta idea. La primera es que para que funcione, las empresas deben registrarse —de manera gratuita— y subir sus vacantes en formato de videos cortos. Pero si esto no ocurre, la cantidad de usuarios que crearán una cuenta y la terminarán por desactivar será abismal. Por ello Marcell Almánzar le dijo al Heraldo Digital que están laborando paso a paso para invitar a las empresas de cada ciudad a que usen su aplicación. Asimismo, aunque es muy intuitiva de usar y la idea es atraer al público joven, no es accesible para todos. Pues quien no goce de un celular inteligente y de una conexión estable a Internet no podrá acceder al mundo digital que revolucionará la forma de conseguir trabajo en nuestro país.