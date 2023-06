ChatGPT: Beneficios, riesgos y cómo funciona

¿Cómo funciona ChatGPT? Este modelo utiliza una técnica llamada aprendizaje profundo para retener a partir de una gran cantidad de datos, como páginas web, libros y artículos científicos. Luego, utiliza esta información para generar respuestas coherentes y relevantes a las preguntas y consultas realizadas por los usuarios.

Los riesgos de la AI. Foto: Especial

Beneficios y riesgos del ChatGPT

“Los beneficios de ChatGPT son muchos. En primer lugar, es capaz de procesar grandes cantidades de información y proporcionar respuestas precisas y útiles en poco tiempo. Esto puede ser útil en áreas como la atención al cliente y la asistencia en línea, donde los usuarios esperan respuestas rápidas y precisas a sus preguntas.

Además, el uso de ChatGPT también puede ayudar a mejorar la eficiencia y la productividad de las empresas al reducir el tiempo dedicado a la investigación y la búsqueda de información.

Sin embargo, también hay algunos riesgos asociados con el uso de ChatGPT, uno de ellos es la posible falta de transparencia en la forma en que se genera y selecciona la información presentada por el modelo.

Además, existe el riesgo de al entrenar el modelo con datos que reflejan prejuicios culturales o sociales. Esto podría dar lugar a respuestas discriminatorias o desiguales para diferentes grupos de usuarios.”

Mal uso del ChatGPT

“Otro riesgo es el potencial para el mal uso de ChatGPT. Por ejemplo, el modelo podría ser utilizado para difundir información falsa o malintencionada a gran escala, lo que podría tener consecuencias graves para la sociedad.

Es importante tener en cuenta estos riesgos y trabajar para garantizar que el uso de ChatGPT sea seguro, ético y responsable. También es importante seguir desarrollando esta tecnología y explorar sus posibilidades en áreas como la educación y la medicina.

Las capacidades de esta tecnología son impresionantes…”

¿Qué hay detrás de ChatGPT?

El artículo que acaban de leer fue escrito nada más y nada menos que por ChatGPT, un modelo de inteligencia artificial aporta beneficios al igual que riesgos. Una tecnología que a pesar de los avances que han habido recientemente está todavía muy lejos de ser perfecta.

Tras haber utilizado el modelo de Inteligencia Artificial, me di cuenta de muchas áreas de oportunidad que tiene este modelo, la información que tiene registrada en su sistema se limita al año 2021. Esto, provoca que al momento de utilizarlo exista la posibilidad de que la pregunta que le hagas no pueda ser contestada con la información más actualizada.

Las capacidades de ChatGPT se ven restringidas, ya que, al momento en el que le preguntas cualquier cosa que implique un poco de razonamiento, ya no te puede responder y solamente te muestra un letrero que dice: “como modelo de lenguaje, no tengo una opinión personal, ya que NO tengo creencias, emociones o valores. Mi propósito es proporcionar información y respuestas basadas en datos y hechos.”

¿Debemos temer al ChatGPT? Foto: Especial

Polémico modelo de ChatGPT

Este modelo junto con los demás de Inteligencia Artificial como Leonardo.AI que genera imágenes, MAKELOGO.AI que genera logos para empresas, entre otros que funcionan de manera similar, son programas que deben de saber usarse de manera positiva y responsable.

Conociendo los riesgos, limitaciones y capacidades de esta inteligencia es importante tener conciencia y criterio propio sobre la forma en la que podría resultar perjudicial su uso.

Al final del día, este nuevo mundo que estamos conociendo de la inteligencia artificial es una herramienta que debe ser usada con cuidado. Una buena manera de utilizarla podría ser investigar sobre un tema, ya que te ayuda a recaudar información que ya hay en línea, pero siempre verificando su veracidad, sus fuentes, la redacción y buscar información más actualizada.

Es importante mencionar que según Umer Abdullah (2023) en un artículo de Internet compartió que la aplicación “Turnitin” está actualmente desarrollando un programa de detección de plagio en el uso de Inteligencia Artificial. Esta tecnología de detección puede resultar muy útil para prevenir el abuso de las tecnologías de Inteligencia Artificial.

El desarrollo de este tipo de modelos de inteligencia artificial seguirá creciendo y avanzando conforme pasen los años. Es por esto que me parece importante que no solamente nos eduquemos sobre sus riesgos y beneficios, sino que como sociedad nos adaptemos a la implementación de su uso en la vida diaria.

Para seguir aprendiendo y entendiendo un poco más sobre este tema les recomiendo el artículo “Noam Chomsky versus ChatGPT” publicado por Pato Sullivan y Florencia Edwards en el 2023 en Fintualist.