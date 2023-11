WhatsApp: cuidado con la nueva "estafa de los seis números" con la que buscan robar tu cuenta

En un mundo cada vez más conectado, WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares en todo el mundo; por ello, usuarios no están exentos de sufrir alguna vulneración a sus cuentas que podría traer graves consecuencias, como robo datos personales e información privada, pérdidas monetarias y hasta suplantación de identidad.

Recientemente, usuarios han alertado sobre una nueva fraude a través de la aplicación, denominado como "la estafa de los seis números", con la que ciberdelincuentes intentan acceder a las cuentas para, muchas veces, hacerse pasar por su víctima y así pedir dinero a otros contactos.

WhatsApp es una delas aplicaciones móviles más populares en México. Foto: Archivo

También puedes leer:

Lanzan el HONOR 90 en México junto con otros productos para que usuarios lleven su creatividad al siguiente nivel

Potencias mundiales firman declaración sobre desarrollo seguro de la inteligencia artificial

¿Cómo funciona la "estafa de los seis números"?

Cuando inicias sesión en WhatsApp, la aplicación solicita una verificación de seis números a través de un mensaje de texto. Esa es la manera en la que los estafadores intentan engañarte para que compartas este código bajo la premisa de que lo necesitan urgentemente alegando un error en el envío. Si cedes, les estarías dando acceso total a tus contactos y a tu información, que podrían utilizar de manera maliciosa.

Así es "la estafa de los seis números" en WhatsApp. Foto: Especial

¿Qué hacer si fuiste víctima de la estafa?

¡Permanece alerta! En un mundo cada vez más conectado, la seguridad de tus cuentas y dispositivos está en tus manos. Con "la estafa de los seis números", ciberdelincuentes pueden pedir prestado dinero a tus contactos, e incluso llegar a robar tus datos bancarios; por ello, lo primero que tienes que hacer es avisar a tus familiares y amigos para prevenir que los estafadores se hagan pasar por ti.

Así puedes recuperar tu cuenta de WhatsApp

Después, para recuperar tu cuenta es necesario registrarte nuevamente en WhatsApp con tu número telefónico y seguir el proceso de verificación. Tras el registro, te enviará un código de verificación vía SMS, mismo que deberás ingresar en la aplicación para que la sesión del ciberdelincuente cierre en automático.

Para evitar caer en este fraude, si recibes un código no solicitado jamás lo compartas. También activa la verificación en dos pasos y proporciona una dirección de correo electrónico para un acceso más seguro. Otra medida es establecer una contraseña robusta y revisar regularmente los dispositivos vinculados a tu cuenta. Para hacerlo, entra en la aplicación, luego pulsa en los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha y selecciona la opción "Dispositivos vinculados", donde podrás cerrar sesión en aquellos que ya no uses o que no reconozcas.