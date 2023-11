Robo de identidad: cuánto tiempo tengo para reclamar un préstamo a mi nombre que no tramité

El robo de identidad es un delito común que puede tener consecuencias graves para las víctimas. Implica la suplantación ilegal de la identidad de una persona con el propósito de obtener recursos o beneficios en su nombre. En México, la entidad encargada de defender a las personas en estas situaciones es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Ante las dudas, en el Heraldo Digital nos dimos a la tarea de investigar cómo presentar una reclamación por robo de identidad. Primero que nada, si eres víctima de este delito, es necesario notificar de la situación a las instituciones financieras o establecimientos comerciales en los que tengas cuentas, con el fin de evitar mayores daños.

Condusef te protege ante el robo de identidad y cargos a tu nombre no reconocidos. Foto: Especial

¿Cómo presentar una queja por robo de identidad?

Deberás agendar una cita en la página web de la Codusef, haciendo clic aquí. Para comenzar con el registro de la denuncia, deberás seleccionar la entidad en la que radicas, así como una fecha y horario en cualquiera de las unidades de atención. Por ejemplo, si resides en la Ciudad de México, deberás escoger alguno de los días y horarios disponibles en cualquiera de las unidades que tengan espacios para atender a los usuarios.

Para poder atender su solicitud de manera satisfactoria, la Condusef recomienda asistir con 10 minutos de anticipación a la cita. FOTO: Especial

Posteriormente, deberás marcar como motivo de cita el siguiente "Iniciar reclamación" y luego proporcionar algunos datos personales como nombre completo, Clave Única de Registro de Población (CURP), número telefónico de contacto y un correo electrónico. Luego, selecciona la opción "no soy un robot" y da clic en enviar. Enseguida te llegará un código a tu correo electrónico y, sin cerrar la página del sistema de citas, deberás ingresar el código recibiste.

Ten presente que, para poder atender su solicitud de manera satisfactoria, la Condusef recomienda asistir con 10 minutos de anticipación a la cita, aunque hay tolerancia de 10 minutos; de no presentarse o no llegar a tiempo, la cita se dará por cancelada y se tendrá que agendar una nueva. Además, deberás presentarte con la documentación requerida, como:

Escrito de queja firmado donde expliques detalladamente la problemática

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio, preferentemente no mayor a tres meses

Cualquier otro documento que considere soporte la queja

¿Cuánto tiempo tienes para reclamar un robo de identidad?

Es importante destacar que, de acuerdo con una consulta realizada por el Heraldo Digital, no hay un plazo específico para presentar una reclamación ante la Consusef, que deberá darte respuesta en un plazo máximo de tres meses a partir de que se clasifique como un probable incumplimiento. La misma entidad te brindará asesoría durante todo el proceso, para bloquear tu buró de crédito e iniciar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Para prevenir el robo de identidad, la Condusef recomienda no proporcionar información de cuentas bancarias por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales; además, se aconseja acercarse al banco para solicitar servicios de prevención y sistemas de alerta que permitan detectar cargos o movimientos sospechosos en las cuentas.

La Condusef recomienda no proporcionar información de cuentas bancarias por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales. Foto: Especial

Otras recomendaciones incluyen cambiar contraseñas con regularidad, revisar los estados de cuenta de manera periódica, no hacer clic en enlaces enviados por correo supuestamente de tu banco y no descargar aplicaciones si no estás seguro de que son solicitadas por tu banco. También es importante consultar con frecuencia tu Buró de Crédito para estar al tanto de cualquier actividad inusual en tu historial crediticio.