TikTok confirma la llegada del botón "no me gusta" a la red social

TikTok ha crecido a nivel mundial de una forma muy rápida y es que cuenta con millones de usuarios creando contenido todo el tiempo, esto se traduce en que podemos encontrar videos y fotografías de todo tipo en la red social, para hacer esto ha estado implementando mejoras para poder evaluar lo que vemos mientras navegamos.

En el mes de abril de 2022, se lanzó una prueba que implementa el botón de no me gusta a su interfaz, pero aunque muchas personas pensaron en su momento que esto aplicaría directamente a los videos, la realidad es que dicha implementación será directamente para comentarios que emiten las personas dentro del contenido.

Botón no me gusta

Después del periodo de pruebas, parece que finalmente de forma mundial comenzará a implementarse el botón de no me gusta, así que ahora cualquier comentario que veamos dentro de la plataforma vamos a poder pulsar en, no me gusta para poderlos marcar.

Así como actualmente contamos con el botón de "me gusta", para el comentario, a un costado estará el dislike, solo basta con pulsar el ícono del pulgar abajo para poder emitir nuestro voto en contra de lo que se está comentando.

La plataforma ya cuenta con algunas herramientas que permiten moderar el contenido y comentarios que hacen algunos usuarios, pero ahora con esta nueva implementación, se suma a todo lo que ya podemos ver dentro de TikTok, con la finalidad de convertirla en una red social más amigable y sobre todo mentalmente saludable para todas las personas que la usan día a día.

Gracias al botón no me gusta, la plataforma puede filtrar y también detectar de una manera temprana aquellos comentarios que no son apropiados o bien irrelevantes para el contenido que se está viendo, también gracias a esto se bloquearán las cuentas que emitan spam, mensajes de violencia, odio entre otro tipo de componente social negativo o que pueda afectar directamente a otras personas.

Nueva función TikTok.

Foto: @TikTokComms

Así como ya ocurre en otras plataformas como YouTube, la red social de videos cortos, no mostrará cuantos dislikes tiene el comentario para no hacerlo público, de momento se conoce si el creador conocerá cuántas personas han puesto la manita hacia abajo, pero lo que ya es seguro es que no habrá ningún número o indicador sobre el comentario.

Lo que sí existirá es una llamada de atención e incluso si es algo más fuerte, una sanción a la cuenta que emitió el comentario, por tener un número grande de dislikes, todavía no se conoce la fecha oficial del lanzamiento de la nueva característica, pero ya ha terminado su fase beta y ahora solo están preparando todos los detalles para lanzarla a nivel mundial.

Todo esto se suma a que de acuerdo a estudios que ha hecho News Guard, uno de cada cinco resultados que aparecen dentro de Tik Tok, contiene información equivocada o bien falsa, así que gracias a los comentarios se pondrá más atención en todo lo que se sube a la plataforma, para hacerlo un lugar seguro y sobre todo que no contenga las ya conocidas Fake News.

Para actualizar tu aplicación, solo basta con buscarla en la tienda de apps, en caso de que solo te aparezca ejecutar o abrir, significa que ya tienes lo más reciente de la misma, en caso contrario aparecerá actualizar.

