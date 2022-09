WhatsApp permitirá ocultar el estado "en línea", esto es lo que sabemos

De forma continua y perseverante, WhatsApp ha estado implementado nuevas actualizaciones, así como algunas mejoras que permiten a todas las personas acceder a novedosas características y funciones dentro de la plataforma, lo que se busca que se tenga mayor control sobre la información que se intercambia y también que todo sea más dinámico además de interactivo.

Mark Zuckerberg, mismo que tiene el control de Meta, empresa encargada de administrar Facebook, Instagram y WhatsApp, acaba de hacer mención a tres funciones muy específicas, pero sobre todo que están muy centradas en aspectos de privacidad, todo esto fue comunicado en el mes de agosto, pero han estado en desarrollo y actualmente están muy avanzadas.

Las nuevas características están enfocadas en la privacidad y tiene que ver con bloquear las capturas de pantalla, poder ocultar el estado en línea y también la ya mencionada en múltiples ocasiones, salirse de forma silenciosa y sin envío de notificaciones de un grupo, todo ha estado en desarrollo y ahora ya vemos los primeros avances.

Novedades de WhatsApp

El sitio web WABetainfo, mismo que se encarga de comunicar las noticias más recientes sobre WhatsApp, así como probar nuevas funciones, ahora acaba de mostrar cómo es la característica de ocultar el estado en línea, mismo que se encuentra disponible en la versión 2.22.20.9, de momento se vio para el sistema operativo iOS, pero también ya se dio a conocer su funcionamiento en Android.

Esta versión beta, permite ajustar el estado “en línea” para que cuando estemos dentro de la plataforma, nadie pueda saber que estamos viendo WhatsApp como actualmente ocurre, para poder hacer esto, solo hay que entrar al apartado de configuración, seguido de cuenta y finalmente en privacidad, es aquí donde se pueden modificar los parámetros, nos da la capacidad de elegir si deseamos que todas las personas vean que estamos conectados, solo un grupo en particular o nadie, lo cual es un salto importante para la plataforma.

Así como actualmente podemos modificar la visibilidad de los estados, funcionará exactamente igual para indicar quién puede vernos en línea o no, una vez que se active la nueva característica, podrás usar WhatsApp y cuando estés navegando en la interfaz de la aplicación, tus contactos no sabrán si estás conectado o no.

Nueva función.

Foto: WABetainfo.

Es importante mencionar que una vez que se habilite dicha función, tampoco podrás ver si otras personas están en línea o no, tal y como ocurre con las palomitas azules de la lectura de mensaje, así como esas personas no pueden conocer si estamos conectados, nosotros tampoco conoceremos la información, todavía no se conoce cuando estará disponible la actualización para todos los dispositivos.

De momento se encuentra en estado beta, ya se ha visto funcionar correctamente tanto en iOS que fue el primero que se filtró, ahora fue el turno del sistema operativo Android, por lo que será solo cuestión de tiempo para poder probar la nueva función en todos los celulares compatibles con WhatsApp.

